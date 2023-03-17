فريق من «نيويورك أبوظبي» وراء الإنجاز.. مياه من رطوبة الجو

أبوظبي (الاتحاد)

توصل فريق بحثي من مختبر المواد الذكية ومركز المواد الهندسية الذكية، في جامعة نيويورك أبوظبي، إلى طريقة جديدة لحصد المياه من مصادر طبيعية مثل الضباب والندى.

وسجل الباحثان باتريك كومينز وماريا الهنداوي، الحاصلة على زمالة ما بعد الدكتوراه في الجامعة، لأول مرة، عملية تكاثف جزيئات المياه تلقائياً من حالة البخار إلى الحالة السائلة من خلال مرورها على سطح كريستالات عضوية تتسامى ببطء. وقال البروفيسور بانس ناوموف، رئيس المختبر: اكتشف فريقنا طريقة جديدة لنقل المياه على سطح ديناميكي، ويمكن لهذا الاكتشاف أن يشكل مصدر إلهام للتقنيات الناشئة في المجال.