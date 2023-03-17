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سوق حديقة الرحبة سينما وترفيه وتراث

سوق حديقة الرحبة سينما وترفيه وتراث
18 مارس 2023 01:47

أبوظبي (الاتحاد)

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تعزيزاً لدورها في إسعاد المجتمع، نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية الشهامة، فعالية السوق المجتمعي في حديقة الرحبة لمدة 9 أيام متتالية، ويتضمن السوق متاجر ومنصات لدعم التجار من الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين يشاركون بمجموعة كبيرة من المنتجات، وتضمن السوق الكثير من الفعاليات الترفيهية والفقرات الموسيقية والخيم التراثية ومناطق الألعاب وفعاليات مخصصة للصغار، وسينما مصغرة تعرض كل يوم فيلماً للأطفال، بالإضافة إلى منطقة مطاعم متنقلة، ويستقبل السوق الجمهور من الساعة 5 وحتى 10 مساءً.

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