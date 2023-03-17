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«دبي للمأكولات».. تجارب فريدة في إعداد الطعام

«دبي للمأكولات».. تجارب فريدة في إعداد الطعام
18 مارس 2023 01:47

دبي (الاتحاد)

تنطلق الدورة العاشرة من مهرجان دبي للمأكولات، الاحتفالية الأكبر في المنطقة في مجال الطعام وفنون الطهي، في الحادي والعشرين من أبريل وحتى السابع من مايو المقبلين، بمشاركة مئات المطاعم والمقاهي وأمهر الطهاة، ويقدم المهرجان للجمهور تجارب طهي فريدة ومفاهيم محلية وعالمية مبتكرة في مجال إعداد الطعام على مدار 17 يوماً. ويتضمن المهرجان، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، فعاليات متنوعة بينها أسبوع دبي للمطاعم، الذي يقدم تجارب حصرية لتناول الطعام في عدد من أفضل مطاعم الإمارة. ويدعم المهرجان جهود جعل دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة.

مهرجان دبي للمأكولات
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