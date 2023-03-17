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مليحة تزهو في «أيام الشارقة التراثية»

مليحة تزهو في «أيام الشارقة التراثية»
17 مارس 2023 18:25

أبوظبي (الاتحاد) 
في أجواء عذبة، تزينت منطقة مليحة في «القرية التراثية» بافتتاح فعاليات الدورة 20 لأيام الشارقة التراثية والتي تستمر حتى يوم الأحد 19 مارس الجاري، بمشاركة شعبية واسعة وحضور غفير.

جاء الافتتاح بحضور الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف، والشيخ محمد معضد بن علي بن هويدن الكتبي، والشيخ محمد معضد بن سعيد بن هويدن الكتبي، والدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث رئيس اللجنة العليا لفعاليات أيام الشارقة التراثية، وسلطان علي سيف الكتبي رئيس المجلس البلدي لمنطقة مليحة، ومصبح سيف عوض الكتبي مدير بلدية مليحة، وعدد من رؤساء وممثلي الدوائر والمؤسسات الحكومية بالمنطقة، حيث انطلقت الفعاليات التي كانت حافلة بأنواع الفقرات التراثية المحلية في القرية التراثية التي أعدت للمناسبة بجهود فاعلة ومحترفة، لا سيما ركن التعليم القديم (المطوع)، وأنواع الحرف والمصنوعات مثل الداور والطوي وسواها.

فنون شعبية عدة، ورقصات تراثية، وغناء بدوي، وأركان للحرف التراثية المحلية التي كانت تصنع بأيدي أمهر الصناع من الرجال والنساء، والصقور والخيول والجمال، كانت حاضرة أيضاً كأبرز وأجمل مفردات البيئة المحلية. وقصائد كثيرة ألقيت للترحيب بضيوف مليحة، من بينها قصائد لكل من الشاعر علي الشوين، والشاعر زايد سعيد الكتبي.

 

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