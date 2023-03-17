حديقة «أم الإمارات» تستضيف آخر أيام «السوق»

أبوظبي (الاتحاد)

سيتمكن زوار حديقة «أم الإمارات» في العاصمة أبوظبي من الاستمتاع بنهاية الأسبوع الأخيرة من فعالية «سوق الحديقة» يومي 17 و18 مارس، والتي خصصت للاحتفال بيوم الأم من خلال العديد من الأنشطة والتجارب المميزة لإدخال البهجة على قلوب الأمهات بهذه المناسبة العزيزة. وتُعتبر هذه الفرصة الأخيرة للزوار للاستمتاع بفعالية «سوق الحديقة» وما تقدمه من أنشطة ترفيهية وتجارب تسوق مميزة قبيل اختتام الموسم.وتتنوع الأنشطة والتجارب خلال نهاية الأسبوع الأخيرة من «سوق الحديقة» لتشمل العديد من العروض الترفيهية، والهدايا وجلسات اليوغا المجانية لأكثر من 100 من الأمهات، بالإضافة إلى عرض يوم الأم وقسائم التجميل والصحة وهدايا من مركز آدم وحواء الطبي التخصصي. وتضم الفعالية ركناً للقراءة يوفر للزوار كتباً مجانية ضمن فعاليات شهر القراءة، بالإضافة إلى عرض الخفة الذي ينشر أجواء الفرح والبهجة بين الصغار، وجلسة النقش بالحناء التي تنظمها مستشفى ميديور. وتُعتبر نهاية الأسبوع الأخيرة من فعالية «سوق الحديقة» فرصة مثالية للترويح عن النفس وقضاء أوقات عائلية مميزة وسط أجواء مفعمة بالنشاط والحيوية، وما تقدمه من تجارب ترفيهية وخيارات طعام وتسوق متميزة.

وتعرض فعالية «سينما في الحديقة» باقة من الأفلام لأفراد العائلة من الساعة 6:00 مساءً حتى الساعة 8:00 ليلاً في حديقة الأطفال. كما سيتمكن الضيوف الصغار من إطلاق العنان لمخيلتهم ضمن نشاطات «بارك رينجرز» واستعراض مهاراتهم في فن طي الورق «الأوريغامي» وتشكيل البالونات والتلوين. ويمكن للمغامرين الصغار الانضمام إلى تجربة «باونس المتنقلة» والاستمتاع بالقفز واستعراض قدراتهم في منطقة القفز الحر وتعلم مهارات جديدة.

ويمكن للزوار أيضاً مشاهدة حيواناتهم المفضلة مثل المهر والأرانب والسلاحف والماعز والجمال وطيور إيمو (النعام الأسترالي) في حظيرة الحيوانات، في حين يمكن للصغار الاستمتاع بجولة ركوب مميزة على المهر أو الجمل أو المشاركة في تجربة إطعام حيواناتهم المفضلة في الحظيرة.

وترحب فعالية «سوق الحديقة» بالزوار في نهاية الأسبوع الأخيرة لهذا الموسم يومي الجمعة والسبت من الساعة 4:00 عصراً حتى الساعة 11:00 ليلاً.