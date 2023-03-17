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متحف المستقبل يستضيف «ابنة صياد اللؤلؤ» بالواقع المعزز

متحف المستقبل يستضيف «ابنة صياد اللؤلؤ» بالواقع المعزز
17 مارس 2023 14:59

أبوظبي (الاتحاد) 

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يستضيف متحف المستقبل عرض ابنة صياد اللؤلؤ يوم الثلاثاء 21 مارس الساعة 7:00 مساءً، حيث يمزج العرض أحدث التقنيات مع عروض الأداء الحركي والموسيقى والسرد، ليصطحب الجمهور في رحلة فريدة مع أمواج الخليج في سرده لقصص الأسرة والتقاليد ومخاطر الغوص وعجائب البحر.ويتضمن العرض أداءً حركياً معاصراً مع سرد مباشر للقصص، ويعتمد على تقنيات الواقع المعزز لتسليط الضوء على فن صيد اللؤلؤ التراثي. وتدور أحداث العرض حول صياد لؤلؤ وابنته ورحلتهما لإيجاد لؤلؤة أسطورية، في قصة رائعة تناسب مختلف الأعمار وتجمع بين التراث القديم والخيال الفني.
تؤدي الفنانة ومؤلفة الأغاني المرشحة لنيل جائزة جرامي ميسا قرعة دور راوية القصة في العرض، ويأتي العرض في إطار تعاون بين الكاتبة الإماراتية ميثاء الخياط والمؤلفة الموسيقية الإماراتية إيمان الهاشمي، وبول إميرسون من شركة كومباني إي الأميركية الشهيرة للرقص المعاصر. وتشارك في إنتاجه مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وسفارة الولايات المتحدة الأميركية في أبوظبي، والمجمع الثقافي.
 

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