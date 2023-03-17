«دبي باركس آند ريزورتس» تجمع العائلة في رمضان

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد «دبي باركس آند ريزورتس»، الوجهة العائلية للمرح والترفيه، والتي توفر أكثر من 100 لعبة ومرفقاً ترفيهياً مميزاً، لاستقبال ضيوفها خلال شهر رمضان المبارك بباقة متنوعة من الفعاليات والعروض الرمضانية الجديدة. وستتألق «موشنجيت دبي» خلال الشهر الفضيل بأجمل الديكورات والزينة الاحتفالية، حيث سيكون الضيوف على موعد للقاء عدد من أشهر شخصيات الأفلام العالمية مثل «الملك جوليان»، و«أليكس»، و«بو»، و«شريك»، و«فيونا»، و«بوس إن بوتز»، والتقاط أجمل الصور التذكارية معهم. بالإضافة إلى مجموعة واسعة من خيارات الإفطار التي يقدمها «لابيتا، دبي باركس آند ريزورتس».

وتمتد الأجواء الرمضانية لتشمل «متنزه ليجولاند دبي»، حيث يمكن للأطفال قضاء أوقات ترفيهية مليئة بالبهجة والمرح في منطقة ألعاب القلعة، ولقاء شخصياتهم المفضلة.