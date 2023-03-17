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الكشف عن ديناصور برقبة طولها 15متراً وزنه عشرات الأطنان

الكشف عن ديناصور برقبة طولها 15متراً وزنه عشرات الأطنان
17 مارس 2023 09:47

 

قال علماء إن نوعا من الديناصورات التي جابت شرق آسيا منذ أكثر من 160 مليون عام، تعد الحيوانات ذات الرقبة الأطول على مرّ التاريخ.

وكشف تحليل جديد للعظام من عنق الديناصور وجمجمته أن النوع المعروف باسم Mamenchisaurus sinocanadorum، كانت له رقبة يبلغ طولها 15 مترا، أو ما يعادل 1.5 مرة طول حافلة ذات طابقين.

ووفقما ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فقد تم انتشال البقايا المتحجرة للديناصور في عام 1987 من صخور عمرها 162 مليون عام في منطقة شينجيانغ شمال غرب الصين، ولكن تمت إعادة تقييم طول عنق الحيوان بالكامل مؤخرا من قبل علماء.

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وبحسب الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "علم الحفريات"، فإن الديناصور كان بوزن كبير يبلغ أكثر من 70 طن.

وأشار العلماء إلى أن طول رقبة هذا النوع من الديناصورات منحها القدرة على رعي مساحات شاسعة من الغطاء النباتي أثناء وقوفها في مكان واحد، ما يعني أنه كان باستطاعتها الحصول على أطنان من الطعام دون إنفاق الكثير من الطاقة بحسب سكاي نيوز العربية.

كذلك كشف العلماء أن فقرات رقبة هذا الديناصور كانت خفيفة وجوفاء، الأمر الذي يفسر قدرة الحيوان على حملها.

المصدر: وكالات
ديناصور
ديناصورات ومتحجرات
حفريات الديناصورات
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