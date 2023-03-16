تأكيد فعالية دواء لعلاج كورونا في خفض احتمال الوفاة
ممرضات يعالجن مريضا مصابا بكورونا
17 مارس 2023 00:37
أكدت دراسة أميركية جديدة، فعالية دواء "nirmatrelvir-ritonavir"، المعروف أيضًا باسم باكسلوفيد "Paxlovid"، كعلاج في مرحلة مبكرة لمنع دخول المستشفى وخفض خطر الوفاة للأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 من النوع الخفيف إلى المتوسط، بغض النظر عن المناعة السابقة أو العمر. قالت الدكتورة سارة تارتوف، المؤلفة الرئيسية للدراسة وعالمة الأوبئة في قسم الأبحاث والتقييم في خدمة "كايزر بيرماننتي" (Kaiser Permanente) للرعاية الصحية في جنوب كاليفورنيا "من بين أعضاء الخدمة الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، ارتبط تلقي باكسلوفيد، في غضون 5 أيام من بدء أعراض كوفيد-19، بانخفاض كبير في خطر دخول المستشفى أو الوفاة"، مضيفة "هذه النتائج ملحوظة بشكل أكبر لأنه في هذه الفئة من السكان التي لديها مستويات عالية من التطعيم، ما زلنا نرى فوائد إضافية لهذا العلاج". "باكسلوفيد" دواء علاجي عن طريق الفم يهدف إلى تقليل مخاطر النتائج الوخيمة لعدوى فيروس كورونا. وهو مصنوع من قبل شركة "فايزر"، وقد حصل على ترخيص للاستخدام في حالات الطوارئ للبالغين والأطفال الذين يبلغون من العمر 12 عامًا أو أكبر والذين هم في خطر كبير من الإصابة بالنوع الشديد من كورونا. تضمنت تحليلات الدراسة، المرضى الذين حصلوا على نتائج إيجابية من اختبارات فيروس كورونا التي أجريت في العيادات الخارجية بين 8 أبريل و7 أكتوبر 2022. في مجتمع الدراسة، تلقى 7274 شخصًا دواء "باكسلوفيد"، بينما لم يتلقاه 126152 شخصًا. وكانت المتغيرات الفرعية من أوميكرون BA.2 وBA.4 وBA.5 مسيطرة في تلك الفترة. بشكل عام، تلقى 86٪ من 133،426 مشاركًا جرعتين من لقاح كورونا وتلقى 61٪ 3 جرعات أو أكثر. خلصت الدراسة، التي نشرت في مجلة The Lancet Infectious Diseases، إلى الاستنتاجات التالية: - كانت الفعالية في منع دخول المستشفى أو الوفاة في غضون 30 يومًا بعد الاختبار الإيجابي 80 ٪ للأشخاص الذين تناولوا "باكسلوفيد" في غضون 5 أيام بعد ظهور الأعراض. - ضمن المجموعة الفرعية من المرضى، الذين صرف لهم "باكسلوفيد" في يوم ظهور نتيجة إيجابية بالفيروس، وصلت فعالية الدواء إلى 90٪. - انخفضت الفعالية إلى 44 ٪ للمرضى الذين تلقوا "باكسلوفيد" بعد 6 أيام أو أكثر من ظهور الأعراض أو في الحالات التي لا تعاني من أعراض سريرية حادة. - بشكل عام، بالنسبة للمرضى الذين تلقوا "باكسلوفيد" في أي وقت ضمن مسارهم السريري، كانت الفعالية 54٪. - كانت الفعالية في منع دخول وحدة العناية المركزة أو الحاجة إلى التهوية الميكانيكية (يعني استخدام جهاز ميكانيكي لمساعدة التنفس) أو الوفاة في غضون 60 يومًا بعد اختبار إيجابي بكوفيد 89 ٪ للمرضى الذين صرف لهم "باكسلوفيد" من 0 إلى 5 أيام بعد ظهور الأعراض، و84 ٪ للأشخاص الذين أعطي لهم علاج "باكسلوفيد" في أي وقت. وأوضحت تارتوف: "أظهرت بياناتنا أنه كلما أسرع الناس في تناول باكسلوفيد عند ظهور الأعراض، كلما كان الدواء أكثر فعالية"، مضيفة "مع ذلك، لا تزال هناك بعض الفوائد للعلاج بعد 6 أيام أو أكثر من ظهور الأعراض".