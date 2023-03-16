الجمعة 17 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

يوم مفتوح لابتكارات طلبة جامعة الإمارات

يوم مفتوح لابتكارات طلبة جامعة الإمارات
17 مارس 2023 01:30

العين (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«حمدان الطبية» تعقد ندوة الأمراض المعدية
نورة الكعبي وزكي نسيبة: إمكانات مستقبلية غير مسبوقة في التعليم

نظم متنزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار فعاليات «اليوم المفتوح SIP لمجتمع الجامعة» بهدف تشجيع الطلبة على الابتكار.. وعرض طلبة الجامعة ابتكاراتهم خلال الفعالية ومنها: مشروع «Sun tracking Solar panel»، والطباعة ثلاثية الأبعاد لطائرات الدرون وغيرها من المشاريع الطلابية المبتكرة في مجالات الهندسة والزراعة.
وأوضح الدكتور ماثيو ايفانس، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية بالإنابة أن الفعالية تستهدف استقطاب واكتشاف الطلبة المبتكرين والمبدعين في مختلف الكليات، وتعريفهم بالخدمات التي يقدمها متنزه الجامعة، وبما يساهم في ترسيخ ثقافة الابتكار وتعزيز بيئة ريادة الأعمال.

جامعة الإمارات
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«الترجيحية» تطيح أرسنال خارج الدوري الأوروبي
الرياضي
«الترجيحية» تطيح أرسنال خارج الدوري الأوروبي
اليوم 03:02
أنور قرقاش: دعم الإمارات للشعب الفلسطيني ثابت وراسخ
الإمارات
أنور قرقاش: دعم الإمارات للشعب الفلسطيني ثابت وراسخ
اليوم 01:34
سلطان بن أحمد القاسمي خلال جولته على هامش الزيارة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يطلع على مشروع تطوير المباني الداخلية لجامعة الشارقة
اليوم 01:34
مكتوم بن محمد لدى ترؤسه اجتماع المجلس القضائي (من المصدر)
الإمارات
مكتوم بن محمد: القضاء العادل والنزيه والمُستقِل يعني مجتمعاً مستقراً
اليوم 01:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©