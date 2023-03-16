يوم مفتوح لابتكارات طلبة جامعة الإمارات

العين (الاتحاد)

نظم متنزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار فعاليات «اليوم المفتوح SIP لمجتمع الجامعة» بهدف تشجيع الطلبة على الابتكار.. وعرض طلبة الجامعة ابتكاراتهم خلال الفعالية ومنها: مشروع «Sun tracking Solar panel»، والطباعة ثلاثية الأبعاد لطائرات الدرون وغيرها من المشاريع الطلابية المبتكرة في مجالات الهندسة والزراعة.

وأوضح الدكتور ماثيو ايفانس، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية بالإنابة أن الفعالية تستهدف استقطاب واكتشاف الطلبة المبتكرين والمبدعين في مختلف الكليات، وتعريفهم بالخدمات التي يقدمها متنزه الجامعة، وبما يساهم في ترسيخ ثقافة الابتكار وتعزيز بيئة ريادة الأعمال.