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جامعة أبوظبي تشجع الشابات على احتراف الهندسة

جامعة أبوظبي تشجع الشابات على احتراف الهندسة
17 مارس 2023 01:30

أبوظبي (الاتحاد)

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تحت شعار «إسهامات المهندسات في تقنيات المباني الذكية والطباعة ثلاثية الأبعاد والمدن الذكية المستدامة» نظمت جامعة أبوظبي فعاليات الدورة الخامسة من «ملتقى المرأة في الهندسة» بالتعاون مع الاتحاد الدولي للخرسانة الإنشائية، ويعكس «الملتقى التزام الجامعة بتمكين المرأة في مختلف القطاعات وتعزيز مكانتها في سوق العمل» تماشياً مع الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، وشهد الملتقى الذي احتفى بالإنجازات المبتكرة للمهندسات الرائدات، مناقشات موسعة تبادلت خلالها المشاركات الخبرات والمعارف خاصة فيما يتعلق بتشجيع الشابات على العمل في مجال الهندسة، واستعرضن دور المرأة في النهوض بمجالات العمارة المستدامة.

جامعة أبوظبي
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