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«دبي للطيران اللاسلكي».. إثارة في سماء الخور

«دبي للطيران اللاسلكي».. إثارة في سماء الخور
17 مارس 2023 01:30

دبي (الاتحاد)

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 تنطلق اليوم ولمدة 3 أيام، منافسات بطولة دبي ماسترز الدولية الثالثة للطيران اللاسلكي الحر «فئة الهليوكبتر» للمحترفين التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بحديقة الخور بدبي وبمشاركة أمهر الطيارين في العالم. وشهدت حديقة الخور اللمسات الأخيرة على مسرح البطولة لضمان الأمن والسلامة للجميع، حيث تواجد منذ الصباح الباكر محمد يوسف الأمين العام لاتحاد الرياضات الجوية وبطلنا العالمي طارق السعدي مدير البطولة وعبدالله مراد رئيس فريق الدعم اللوجستي ورجال شرطة دبي ورجال الإسعاف وإدارة حديقة الخور. وقال طارق السعدي مدير البطولة إن عشاق اللعبة في العالم سيتابعون الحدث لحظة بلحظة من خلال قنوات دبي الرياضية.

دبي
شرطة دبي
دولية دبي للطيران اللاسلكي
حمدان بن محمد بن راشد
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