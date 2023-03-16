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«خالد يَدخر للمستقبل» قصة مصـورة للأطفال

«خالد يَدخر للمستقبل» قصة مصـورة للأطفال
17 مارس 2023 01:30

أبوظبي (الاتحاد)

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أصدر صندوق أبوظبي للتقاعد قصة قصيرة ومصورة لتوعية النشء بين 6 و16 عاماً، بأهمية مفهومي الادخار والتقاعد، وإلقاء الضوء على دور الصندوق وأهمية نظام التقاعد، وذلك في إطار الدور المجتمعي للصندوق وخطته التوعوية لكافة فئات المجتمع. وتتناول القصة، التي تحمل عنوان «خالد يَدخر للمستقبل»، دور الصندوق كمؤسسة وطنية تعمل على حماية حقوق المواطنين وأسرهم على مر الأجيال، بالإضافة إلى شرح فكرة التقاعد بصورة مبسطة وشيقة، اعتماداً على الرسومات المعبّرة والألوان المستوحاة من الهوية البصرية للصندوق والسرد في قالب فني شيق.

صندوق أبوظبي للتقاعد
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