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مصر تكتشف بقايا معبد عمره 2500 سنة

بقايا المعبد
16 مارس 2023 22:33

كشفت بعثة أثرية مصرية ألمانية مشتركة عن مزيد من بقايا معبد في منطقة المطرية بشرق القاهرة في أثناء استكمال الحفائر بمتحف المسلة المفتوح من الناحية الغربية والشمالية والجنوبية بمدينة "أون" المصرية قديما التي عُرفت لاحقا باسم (هليوبوليس).

كانت "أون" مركزا دينيا مهما في مصر القديمة واشتُهرت بوجود عدد كبير من الأعمدة والمسلات الكبيرة وبها مقابر تعود إلى الدولة القديمة مثل مقبرتي "بانحسي" و"خنسو عنخ".

وقالت وزارة السياحة والآثار، في بيان اليوم الخميس، إن البعثة المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار وجامعة لايبزج الألمانية نجحت في الكشف عن تتابع من أرضيات من الملاط الأبيض ومبان من الطوب اللبن يرجع تاريخها إلى النصف الثاني من الألف الأولى قبل الميلاد.

وأضاف البيان أن ما عُثر عليه يدل على وجود استقرار في هذا الجزء من المعبد خلال العصرين البطلمي والروماني.

ونقل البيان عن مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، قوله إن من المقرر استكمال البعثة لأعمال الحفائر خلال المواسم القادمة لدراسة وتوثيق ما تم الكشف عنه بالإضافة إلى أعمال الحفائر في المنطقة المحيطة بالمتحف المفتوح بالمسلة.

من جانبه، صرح أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية في المجلس الأعلى للآثار ورئيس البعثة من الجانب المصري، بأن البعثة نجحت خلال موسم حفائرها الحالي في الكشف عن عدد من النواويس من حجر الكوارتزيت من عهد الملك "حور محب" من الأسرة الثامنة عشر وأخرى للملك "بسماتيك الثاني" من الأسرة السادسة والعشرين مصنوعة من حجر الجريواكة إضافة إلى أجزاء من تمثال ملكي لم يتحدد صاحبه حتى الآن لكن ملامحه الفنية ترجح أن يكون من عصر الدولة الوسطى أو عصر الانتقال الثاني.

كانت البعثة، التي تعمل في منطقة المطرية منذ عام 2012، قد نجحت خلال موسم الحفائر الماضي في الكشف عن أجزاء من بقايا المعبد إلى جانب عدد كبير من التماثيل تعود لعصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة.

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المصدر: رويترز
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