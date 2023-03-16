السيارات القديمة إرث تاريخي يزين أيام الشارقة التراثية
أرشيفية
16 مارس 2023 22:12
يشارك نادي الشارقة للسيارات القديمة في النسخة الـ20 من أيام الشارقة التراثية التي تقام حاليا تحت شعار " التراث والإبداع " في منطقة قلب الشارقة -الشويهين- من خلال جناح شامل يحتوي على معرض يضم خمس سيارات تعود صناعتها للفترة من 1920 - 1970 ودراجة قديمة لتسليط الضوء على هذه الحقبة التاريخية التي كانت تمتاز صناعة هياكلها بالقوة والمتانة إلى جانب تخصيص ركن خاص لعرض سيارات الأعضاء وإقامة ورش تفاعلية للأطفال على مدار أيام الشارقة التراثية.
و قال سعادة الدكتور علي أحمد أبو الزود رئيس مجلس إدارة النادي:" تحظى أيام الشارقة التراثية بشعبية كبيرة في دولة الإمارات وهو ما لمسناه من خلال حجم المشاركة ونحرص على التواجد في هذه المحافل المجتمعية التي تعد فرصة لنشر ثقافة رياضة السيارات القديمة وتأتي مشاركتنا لإضفاء لمسة جميلة وتجربة مختلفة ومتميزة للزوار نظرا لما تحظى به هذه السيارات من إقبال كبير للاحتفاء بأصالة الماضي.
ويلقى جناح نادي الشارقة للسيارات القديمة اقبالاً جماهيرياً كبيرا من الزوار بجميع فئاتهم لما يقدمه من ورش تفاعلية وأنشطة ترفيهية ومرسم للفئات العمرية المختلفة من الكبار والصغار .