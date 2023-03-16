«الماراثون الرمضاني» حضورٌ طاغٍ للنجوم

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

يشهد «الماراثون الرمضاني» في الموسم الجديد، تصدر الدراما المحلية بـ4 مسلسلات دفعة واحدة تتنوع بين التراثي والاجتماعي والكوميدي، وعودة نخبة من النجوم بعد غياب عن الشاشة الفضية لسنوات طويلة. وتتميز البطولات الجماعية والثنائية في عدد من المسلسلات التي نالت مقاطعها الدعائية عبر الـ «سوشال ميديا» رواجاً كبيراً. واستعداداً لدخول المنافسة الدرامية الرمضانية، بدأ صناع الدراما من ممثلين ومخرجين ومنتجين، الإعلان عن مسلسلاتهم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كعملية تشويقية جاذبة للجمهور.

الدراما المحلية

يُطل الممثل جابر نغموش على الجمهور بعد النجاح الذي حققه العام الماضي في «ساعي البريد»، ليلعب دور البطولة في مسلسل «أبو حظين» الذي سيُعرض على شاشة «قناة الإمارات»، ويشاركه البطولة كل من جمعة علي وسعيد سالم وعلي التميمي وموسى البقيشي. وتدور قصته في إطار اجتماعي تراثي كوميدي، حول «هاشل» الذي يجسده نغموش، رجل ستيني يتمتع بشخصية قوية يستمدها من عصبيته التي تلازمه في كل الأوقات، لكنه في الوقت نفسه خفيف الظل، يعتمد على دخله من شركة مقاولات صغيرة، ويفشل في كل مشروع يدخل فيه.

طوق الحرير

يسجل مسلسل «طوق الحرير»، عودة الممثلة الإماراتية القديرة سميرة أحمد، بعد غياب أكثر من 5 سنوات عن الشاشة الفضية، لتلعب دور البطولة في عمل درامي اجتماعي، يستعرض قصة تآمر سيدة متعجرفة اسمها «خولة» على ابنتها «أنسام» التي سلبت منها طفلتها لتعطيها لأخيها «جراح» الذي لا ينجب. وتضع الاصبع على الجرح حول الكثير من القضايا السائدة والملفات الاجتماعية التي نسمعها يومياً على صفحات «السوشال ميديا»، والمسلسل من تأليف منى النوفلي، بطولة هيفاء حسين، منصور الفيلي، أحمد الجسمي وآلاء شاكر، وإخراج أحمد يعقوب المقلة.

بيت القصيد

ضمن الحياة الاجتماعية القديمة، يستعرض مسلسل «بيت القصيد» صراعاً بين الخير والشر، ويحكي قصة رجل اسمه «ضاحي بن سيف» استغله والده في طفولته، تأليف عبد الله صالح وإخراج باسم شعبو، ويشارك في بطولته علي جمال، مرعي الحليان، فاطمة الحوسني، إبراهيم سالم وعبدالله بن حيدر.

أهل الدار

في «أهل الدار» الذي يشارك في بطولته أحمد الجسمي، مرعي الحليان وأحمد الأنصاري، يتابع المشاهدون قصة مجموعة أصدقاء مسنين، يداومون على اللقاء في قهوة شعبية، ويعانون إهمال أبنائهم، ما يوقعهم في أزمات كثيرة. يقترح عليهم أحد التجار استضافتهم في منزله القديم بعدما خصصه لهم كدار للمسنين، يقبلون العرض ويتركون تفاصيل حياتهم السابقة خلف جدران ذلك المنزل، لينعموا بأوقات ممتعة.

الدراما الخليجية

تُطل الممثلة القديرة حياة الفهد في مسلسل «قرة عينك»، تأليف علي شمس وإخراج سعود بوعبيد، وهو مقتبس عن قصة واقعية حول ممرضة سُجنت ظلماً بعد تورطها في قضية، حيث تحاكَم على جريمة لم ترتكبها، ويشاركها بطولته كل من: سعاد علي، ريم عبد الله وبثينة الرئيسي وعبد العزيز النصار.

طاش العودة

يعود الثنائي الأشهر في تاريخ الكوميديا الخليجية، ناصر القصبي، وعبد الله السدحان، ليجتمعا في جزء جديد من مسلسل «طاش العودة»، بعد نجاح 18 جزءاً منه، ويأتي في حلقات منفصلة متصلة، ويستعرض قضايا اجتماعية ضمن مواقف مضحكة. يشارك في بطولته يوسف الجراح وفهد الحيان، وهو من إخراج محمد القفاص.

«مجاريح»

يخوض الكاتب الإماراتي جمال سالم المنافسة الرمضانية لهذا العام، عبر تأليف مسلسل «مجاريح» الذي تلعب بطولته سعاد عبد الله، أسمهان توفيق، هند البلوشي وهنادي الكندري، من إخراج عيسى ذياب. تدور قصته في إطار درامي إنساني، حول «غنيمة»، امرأة كبيرة في السن تخرج من السجن بعد سنوات طويلة بسبب تهمة لفقّها زوجها، الذي تزوجته رغماً عنها وهي في الـ16 من عمرها، ويجمعها القدر مرة أخرى مع أقربائها بعد خروجها من السجن، لتكتشف جيلاً ﻻ تعرفه، وشراً لم تتوقعه.

الدراما العربية

تعود الممثلة يسرا إلى الدراما الكوميدية عبر مسلسل «1000حمد لله عالسلامة»، وتدور قصته حول حياة «وئام» التي تخرج من مستشفى الأمراض العقلية فتكتشف أن اسمها المسجل في الهوية الشخصية لا يطابق اسمها الحقيقي، ثم تباشر البحث والتقصي حول المسألة، وتسعى إلى تصحيح هذا الخطأ، وعندها تتكشف خيوط جرائم خطيرة قد التصقت باسمها. العمل يشارك في بطولته شيماء سيف ومحمد ثروت، وهو من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح.

«وأخيراً»

بعد النجاح الذي حققه كل من قصي خولي ونادين نسيب نجيم في مسلسلي «2020» و«خمسة ونص»، يعودان بمسلسل «وأخيراً» من تأليف وإخراج أسامة عبيد الناصر، وتدور قصته في 15 حلقة حول شخصية «خيال»، وهي فتاة ذكية وقوية تحارب للوصول إلى هدفها حتى لو كلفها حياتها، وتخفي الكثير من ماضيها المؤلم الذي تتعرض بسببه لمشكلات اجتماعية عدة.

سوق الكانتو

يجتمع أمير كرارة ومي عز الدين للمرة الأولى في مسلسل «سوق الكانتو» الذي تدور أحداثه في إطار شعبي بـ«سوق الكانتو» وسط البلد عام 1922، وتجسد مي فيه شخصية فتاة من أصول يونانية اسمها «راوية»، تعمل في الخياطة وتلتقي بـ«طه» أحد تجار السوق، وتنشأ بينهما قصة حب مليئة بالصراعات.

إكس لانس

يعود الممثل محمد سعد إلى الدراما التلفزيونية عبر مسلسل «إكس لانس»، بعد غياب 9 سنوات بعدما قدم آخر أعماله «فيفا أطاطا» في رمضان 2014. ويشارك في بطولته ويزو، حسن عبد الفتاح، أحمد فتحي وحسام داغر، من إخراج إبرام نشأت. ويجسد فيه سعد شخصية «الحاج حناوي» التي سبق وقدمها في فيلم «كركر»، حيث يعيش «حناوي» مغامرات مع ابنته التي تجسدها ويزو.

الكبير أوي

بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء السادس من المسلسل في رمضان الماضي، يعود «الكبير أوي» في جزء سابع، إذ يلتقي بطل العمل في دور «الكبير» أحمد مكي، مع عائلته وأصدقائه من جديد، وهم زوجته «مربوحة» التي تجسدها الممثلة رحمة أحمد، و«هجرس» الذي يلعبه محمد سلام، ودكتور «ربيع» الذي يجسده بيومي فؤاد، و«فزاع» الذي يؤديه هشام إسماعيل. ويدخل معهم «الكبير» في مشكلات تستعرض قضايا اجتماعية وشبابية في قالب كوميدي عفوي.

عملة نادرة

تُطل نيللي كريم في مسلسل «عملة نادرة» مع جمال سليمان، والذي يتصدى لقضية مجتمعية مهمة، وتؤدي دور ممرضة أرملة توفي زوجها، تمر حياتها بمعاناة وتخبطات، وتدخل في صراعات لا نهاية لها للحصول على نصيبها من الميراث وسط أعراف مجتمعية غير منصفة. وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد العدل.

«تحت الوصاية»

تجسد الممثلة منى زكي في مسلسل «تحت الوصاية» دور امرأة تدعى «حنان» أم لطفلين أحدهما رضيع والآخر في التاسعة من عمره، وتواجه بعد وفاة زوجها أزمات متلاحقة. وهو من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير.

دراما مشتركة

تتميز الدراما الرمضانية للموسم الحالي، بعرض أعمال درامية مشتركة تجمع نخبة من نجوم التمثيل في الإمارات ودول الخليج، وتتنوع في مضمونها الهادف وأفكارها المختلفة بين الاجتماعي والتراجيدي والكوميدي، ومنها: «النكران» بطولة داوود حسين ومنصور الفيلي، «منزل 12» بطولة سعد الفرج وفاطمة الحوسني، «بطن وظهر» بطولة أحمد الجسمي وسعاد علي، و«النون وما يعلمون» بطولة إلهام الفضالة وفاطمة الحوسني.