«شاطئ السعديات للجولف» إطلالات ساحرة

نسرين درزي (أبوظبي)

نادي شاطئ السعديات للجولف، الذي افتُتح عام 2010 على مساحة 7,806 ياردات، يُعتبر أحد أكثر مشاريع الجولف جاذبية في العالم.

وما يزيده تفرداً ملعب الجولف المبهر الذي يحتضنه، وهو من تصميم أسطورة الجولف جاري بلاير، ويتميز بأنه الأول من نوعه الذي يطل على شاطئ البحر في منطقة الخليج العربي.

إرشادات بيئية

يستفيد نادي شاطئ السعديات للجولف من الجَمال الطبيعي الخلاب لجزيرة السعديات الهادئة، والتي هيأته لتوفير تجارب رياضة لا مثيل لها، يزيد من روعتها المنظر الساحر لمياه الخليج المتلألئة وشواطئها النقية برمالها البيضاء. وقد صمِّم ملعب الجولف مع مراعاة البيئة الطبيعية المحيطة، وبما يتوافق مع الإرشادات البيئية الصارمة، على مساحة خضراء شاسعة ونطاق قيادة 380 ياردة، و3 مناطق للمباريات القصيرة. ويقدم مجموعة متنوعة من تجارب رياضة الجولف، حيث تتسم كل حفرة فيه بطابع خاص وصفات متفردة، كما يتيح عضوية اليوم الواحد لتجربة كل ما هو متاح من خدمات رياضة واستجمام للأعضاء.

كائنات برية وبحرية

يستضيف نادي شاطئ السعديات للجولف عدداً كبيراً من الكائنات البرية والبحرية، بما فيها أكثر من 200 غزال عربي تركض في أرجاء ملعب الجولف، وتظهر في محيطه المائي القريب دلافين كثيرة تقفز في الهواء وتغطس في مياه المحيط القريب. وهنا أيضاً يمكن للضيوف العثور على سلاحف منقار الصقر التي تعشش على الشواطئ بالقرب من النادي الذي يستوطن فيه أكثر من 192 نوعاً مختلفاً من الطيور.

أكاديمية وحديقة

يضم نادي شاطئ السعديات للجولف باقة مرافق رائدة في مجالها، أهلته ليحتل المراتب الأولى على مدى سنوات من حيث جودة الخدمات والخصوصية والتميز في تقديم رياضة النخبة بمستوى عالٍ من الحرفية. ويقدم النادي أكاديمية للجولف تستقبل المشاركين من مختلف الفئات والأعمار، ويتعاون على خدماتها فريق كامل للإرشاد والتوجيه يعمل على شرح وظائف المعدات اللازمة والتدريب على استخدامها. ويحتوي النادي على حديقة فعاليات دولفين تراس ومرافق لحفلات الزفاف، بالإضافة إلى مطعم بشرفة كاشفة ومتجر متخصص وغرف لتبديل الملابس بخدمات كاملة. وقد أقيمت فيه «الجولة الأوروبية للسيدات» للأعوام 2016 و2017 و2019.

موطن طبيعي

تحدث جوليان دانبي مدير «شاطئ السعديات للجولف» عن أهمية النادي الذي يحتل موقعاً خلاباً على مقربة من قلب العاصمة أبوظبي، إذ يضم أول ملعب جولف بواجهة شاطئية في منطقة الخليج العربي. وقال: يتمتع النادي بعوامل جذب كثيرة تجعله مقصداً متفرداً للزوار والسياح، باعتباره موطناً طبيعياً للعديد من الحيوانات البرية والبحرية وأنواع الطيور.

جوائز

2010

«أفضل ملعب جولف» في أبوظبي، جوائز العقارات من سي إن بي سي

«أفضل ملعب جولف» في الشرق الأوسط وأفريقيا، جوائز العقارات العربية

2011

استضافة فعالية كلاسيكيات شاطئ السعديات

2012

«منطقة محمية تعاونية معتمدة من أودوبون»، من مؤسسة أودوبون العالمية

المركز الثاني في فئة «أفضل متجر احترافي» بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ

2015

«أفضل ملعب جولف في الإمارات»، جوائز الجولف العالمية، وجائزة إيه جي إم البلاتينية

2016

«أفضل فريق لصيانة ملاعب الجولف في العام»، جوائز الشرق الأوسط للجول، وشهادة تريب أدفايزر للتميز

2017

«متاجر الجولف العشرة الأفضل في العالم»، جوائز إيه جي إم البلاتينية

2018

«متاجر الجولف العشرة الأفضل في العالم»، جوائز إيه جي إم البلاتينية

الجائزة البلاتينية و«ملاعب الجولف العشرة الأفضل»، رابطة تجار ملاعب الجولف

2019

«أفضل ملعب جولف في أبوظبي»، جوائز الجولف العالمية

2021

«أفضل ملعب جولف في أبوظبي»، جوائز الجولف العالمية

2022

«أفضل فريق جولف على مستوى الشركات»، وجوائز التميز في الخدمات من نادي 59club الشرق الأوسط وأفريقيا