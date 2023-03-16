لماذا خافت ميغ رايان من «صمت الحملان»؟

القاهرة (الاتحاد)

رفضت الممثلة الأميركية ميغ رايان (61 عاماً) القيام بدور البطولة في فيلم «صمت الحملان» الذي أُنتج عام 1991، الأمر الذي كان سينقل مستقبلها الفني إلى آفاق أخرى.

وقال المخرج غوناثان ديمي: إن ميغ لم تكن مهتمة بالمشاركة في الفيلم، لأنه مخيف مقارنة بالأفلام التي تقوم ببطولتها، ولاسيما أن ظروف التصوير صعبة وغير مريحة، وهذا يبدو منطقياً، لأنها ملكة الرومانسية وأفلام العطلات. وقد أدت الدور فيما بعد النجمة جودي فوستر التي حققت نجاحاً باهراً فيه ولاقت إعجاب النقاد على قدراتها التمثيلية فيه. وذكر موقع The Things، أن «صمت الحملان» فيلم الرعب الوحيد الذي فاز بجائزة أوسكار أحسن فيلم، وحفظته مكتبة الكونغرس الأميركية بسبب أهميته الثقافية.