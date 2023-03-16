وجبة غذائية شهيرة تسبب معركة قضائية

تشهد مدينة نيويورك معركة قانونية محتدمة محورها كبد البط المسمن تتواجه فيها البلدية، مدعومة من الناشطين في مجال الرفق بالحيوان، مع مربّي البط وعدد من أصحاب المطاعم، بعد قرار سلطات المدينة منع هذا الصنف الغذائي الفاخر. على طاولة مع زوجها واثنين من أصدقائها في مطعم راقٍ في حي مانهاتن، تبدي كارين فرومر انزعاجاً واضحاً عندما سؤالها عن الحظر، النظري في الوقت الحالي، على بيع واستهلاك وحيازة كبد البط المسمّن في المدينة الأميركية الكبرى. تقول فرومر "لن نتمكن أبداً من التعايش مع النباتيين! إذا شعروا بالقلق الشديد بشأن ممارسات الإطعام القسري للبط، فليشاهدوا مقاطع فيديو لمسالخ المواشي أو الدواجن"، بحسب هذه المرأة المتقاعدة البالغة 78 عاماً والتي تعرّفت قبل نصف قرن في جنوب غرب فرنسا على وجبة كبد البط المسمن الذي بات من الأطباق المفضلة لديها. ولا يزال مدير المطعم ماركو موريرا يقدّم هذا الصنف الغذائي بصورة قانونية، بانتظار حسم القضاء المحلي هذه المسألة. ويقول إنه "مندهش بطعم كبد الأوز المسمّن وقوامه" منذ عقدين. فقد بات القضاء هو الفيصل في مصير وجبة كبد البطّ المسمّن في نيويورك، وهو منتج يُصنع حصرياً في هذه الولاية التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة بعدما توقفت فرنسا عن تصديره إلى الولايات المتحدة. على غرار ولاية كاليفورنيا، وبعد ضغوط من مجموعات الرفق بالحيوان، صادق رئيس بلدية نيويورك في ذلك الوقت، بيل دي بلازيو، في نوفمبر 2019 على قانون محلي يحظر البيع والخدمة وحتى الاحتفاظ بكبد الأوز. كان من المفترض أن يدخل هذا النص، الذي يحظر هذا الطبق "الفاخر" المحضّر من طريق التغذية القسرية للبط، حيز التنفيذ بعد ثلاث سنوات من اعتماده، أي في نوفمبر 2022. - ولاية نيويورك في مواجهة المدينة لكن في سبتمبر الماضي، استصدرت المزرعتان الرئيسيتان لتربية البط وإنتاج كبد الأوز المسمّن في الولاية، من المحكمة العليا المحلية حكماً قضى بتعليق الحظر الصادر عن البلدية. حتى إن أصحاب المطاعم ومربي الدواجن حصلوا في نهاية عام 2022 على دعم وزارة الزراعة وأسواق الأغذية بولاية نيويورك، والتي تطعن بشرعية الأمر الصادر عن بلدية المدينة. وشنّت بلدية نيويورك هجوما مضادا في المحكمة في يناير الماضي. ويقود بلدية المدينة، منذ 2022 الديمقراطي إريك آدامز الذي يقول إنه نباتي. أخبار ذات صلة 32 فريقاً في «كأس مينا» للناشئين اشتباكات بين الشرطة وأنصار رئيس وزراء باكستان السابق

المصدر: آ ف ب