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"مهرجان أبوظبي 2023" يحيي أسبوعه الأخير

"مهرجان أبوظبي 2023" يحيي أسبوعه الأخير
16 مارس 2023 18:23

أبوظبي (الاتحاد) 

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تحت رعاية فخرية من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، يستعد مهرجان أبوظبي لاستضافة فعاليات الأسبوع الأخير من العروض الفنية والثقافية قبل اختتام فعاليات دورته العشرين. ويُقام مهرجان أبوظبي 2023 بتنظيم من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون تحت شعار "إرادة التطور، توقٌ للريادة"، ويشارك في برنامج فعالياته الرئيسية نخبة من أشهر الفنانين والموسيقيين على مستوى العالم.ويتضمن المهرجان حفلاً موسيقياً مميزاً للعزف على البيانو يقدمه زانغ هوشين، عازف البيانو المشهور من شنغهاي، اليوم الخميس في مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي، يليه عرضا أوركسترا ملحميان متعاقبان يؤديهما المؤلف الموسيقي الحائز جائزة الأوسكار، تان دون في قصر الإمارات، وهما مقطوعة "من الغرب إلى الشرق: أوديسة كلاسيكية" يوم الجمعة 17 مارس، وأغنية "شغف بوذا" يوم السبت 18 مارس.
ويستضيف المهرجان عرضاً قائماً على تقنيات الواقع المعزز ومأخوذاً من قصة واقعية، تحت عنوان "ابنة صيّاد اللؤلؤ''، والتي تعاون فيها كل من الكاتبة الإماراتية ميثاء الخياط والمؤلفة الموسيقية الإماراتية إيمان الهاشمي، ويعرض يوم الأحد 19 مارس في المجمع الثقافي. ويختتم المهرجان فعالياته بحفل استثنائي للعزف على الكمان والبيانو تقدمه العازفة ليا زو والموسيقي بنيامين إنجلي في مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي يوم الاثنين 20 مارس.
 

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