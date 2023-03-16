دبا الحصن تنظم ورشة عن «السنع»

أبوظبي (الاتحاد) نظم مجلس مدينة دبا الحصن التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى، وفي إطار مشاركته بأيام الشارقة التراثية، ورشة بعنوان «السنع» في القرية التراثية بدبا الحصن، وذلك في إطار إحيائه ليوم الطفل الإماراتي. وتضمنت الورشة التي قدمت في ركن الأطفال عدداً من المواضيع المهمة التي قدمها سعيد الخشري، وتناولت في جزئياتها الحديث عن «السنع» واستقبال الضيوف وطريقة تقديم القهوة العربية للضيوف واتصال ذلك بأخلاقيات المجتمع المحلي الإماراتي والروابط الأسرية. وعرفت الورشة التي تفاعل معها الأطفال عن غايات التعاون والصفات الحميدة، والتعريف بالمواطنة والهوية الوطنية وسواها من المبادئ التربوية العامة في سبيل تنشئة جيل واع محب لمحيطه ووطنه.