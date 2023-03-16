افتتاح "العالم في رأسي" للإماراتي عبد الله لطفي

افتتحت الرابطة الثقافية الفرنسية بأبوظبي المعرض الكوميدي "العالم في رأسي" للفنان الإماراتي عبد الله لطفي، بحضور الدكتور فيصل لطفي، والشيخ حمد بن عبد العزيز المعلا، وسعادة سالم النيادي، سفير الدولة لدى المنظمة الدولية للفرنكوفونية.
ويرمز المعرض الفني إلى العلاقة القوية بين الإمارات وفرنسا في المجالات الثقافية والفنية.
ورحب الشيخ حمد المعلا، بمبادرة المعرض واكد على أهمية نشر الوعي حول اندماج المصابين بالتوحد في المجتمع، مشيراً إلى أن المعرض قدم مثالاً على التعايش والتسامح.
وأعرب السفير سالم النيادي عن امتنانه للحضور والمساهمين في الفرانكوفونية للحفاظ على العلاقات بين الثقافات والتبادلات المختلفة.
وعبر فرانك ترويلود، عن أصالة اللوحات الفنية للشاب الاماراتي عبد الله لطفي والتي تُظهر القيم الإنسانية والكثير من المشاعر السامية للوطن.
عبد الله لطفي فنان إماراتي شاب مقيم في دبي، وبالرغم من أنه يعاني من طيف التوحد، ولكنه موهوب للغاية. لذا تفخر الرابطة بأن تضع على جدرانها القطع الفنية تكريما له، ولزيادة الوعي بأهمية إظهار الإبداعات المتنوعة لأصحاب الهمم.
ويعبر الفنان عبد الله لطفي عن شغفه بالفن من خلال اهتمامه المذهل بالتفاصيل ونظرته للعالم بالأبيض والأسود وروح الدعابة اللائي ينعكسون في رسوماته. ولدى الفنان أيضاً اهتمام خاص بالثقافة اليابانية وقد زار اليابان عدة مرات ويعمل حالياً على معرض سيقام هناك.
عبدلله فنان خاص إلى حدٍ ما، يرى العالم ويفسره بطريقة فريدة ومثيرة بالأيقونات ويجعل منه أسلوبه وإلهامه، فأعماله تنقل تصوراً غير عادي للعالم، والذي ينقل بدوره رسالة قوية وموحدة للجميع.
وقدم عبدالله العديد من المعارض الفردية التي بيعت كلها، وورش عمل للرسم السريع في عدة مناسبات وأقام عروضاً توضيحية في مدارس وشركات مختلفة.
قام بتنفيذ العديد من الطلبات للفنادق والبنوك وكذلك لمطار دبي الدولي، كما رسم كتاب تلوين للأطفال بتكليف من سفارة الإمارات في واشنطن. وستقام ورشة عمله في الفصل التالي في "تشكيل" الواقعة في منطقة الفهيدي الجميلة بدبي. سيُعرض "العالم في رأسي" حتى 15 مايو 2023.