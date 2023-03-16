«الأيام» تتواصل في دبا الحصن

الشارقة (الاتحاد) ضمن أهداف مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بمدينة دبا الحصن بتعزيز الشراكة المجتمعية، شارك المجلس بفعاليات أيام الشارقة التراثية في دورتها العشرين والتي انطلقت تحت شعار التراث والإبداع في مدينة دبا الحصن.
وقدم المجلس فقرات فنية تراثية بعنوان «غافتي» من كلمات وأشعار علي سعيد هلال وألحان، غناء أحمد الوشاحي وأداء طالبات مدرسة العقد الفريد، الحلقتين الأولى والثانية.
تم تنظيم عمل فني بعنوان «الشارقة تغني طرباً» من كلمات وألحان وأداء أحمد الوشاحي، وأداء استعراضي لطلاب مدرسة الحصن الحلقتين الأولى والثانية.
وقدم المجلس في القرية أسئلة تراثية استهدفت أولياء الأمور والطلاب وقدمت لهم جوائز قيمة.