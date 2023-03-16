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عبد المجيد عبدالله يحيي حفل عيد الفطر في أبوظبي

عبد المجيد عبدالله يحيي حفل عيد الفطر في أبوظبي
16 مارس 2023 16:43

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عن جانب من فعاليات احتفالات عيد الفطر السعيد، التي تشهد برنامجاً مميزاً من الحفلات الغنائية يحييها كوكبة من ألمع نجوم الأغنية الخليجية والعربية.
وتقدم الدائرة، بالتعاون مع جزيرة ياس و«لايف نيشن ميدل إيست»، حفلاً للفنان عبد المجيد عبدالله، ثاني أيام العيد في «اتحاد أرينا» بجزيرة ياس. 

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وتنظم «سبوت لايت لايف» بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، حفل «نجوم في العاصمة» الذي يحييه هيفاء وهبي وناصيف زيتون، أول أيام العيد في فندق إنتركونتيننتال أبوظبي. 

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