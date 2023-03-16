كشف اللغز المحير لطفل يعاني من السعال المستمر لـ 3 أشهر

من الطبيعي جدا أن يعاني الأطفال من السعال، بسبب نزلات البرد مثلا إلا أن أحد أطفال البارغواي يبلغ من العمر 5 سنوات، حير الأطباء بعد سعال مستمر لمدة 3 أشهر.

وأثناء إجراء فحوصات طبية مكثفة للبحث عن سبب محتمل للسعال، صُدم المسعفون عند العثور على جسم معدني في رئته اليسرى، حيث كشفت الأشعة السينية أن الصبي كان لديه نوابض معدنية في رئته.

وحالة الصبي مستقرة بعد أن نجح المسعفون في إزالة النوابض المعدنية.

قال الطبيب كارلوس مورينيغو إن الإجراء كان معقدا بسبب الوقت الذي استقر فيه الجسم الغريب في رئة الصبي بالإضافة إلى الضرر الذي تسبب فيه خلال تلك الفترة بحسب سكاي نيوز العربية.

وعلى الرغم من التسبب بالضرر، قال مورينيغو إنه من المرجح أن يتحسن مع نمو الصبي بمرور الوقت.