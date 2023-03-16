وفاة الممثل البحريني عبدالله وليد

أبوظبي (الاتحاد) توفي اليوم الممثل البحريني عبدالله وليد عن عمر ناهز 74 عاماً، بعد أن أثرى الساحة الفنية بالعديد من الأعمال الدرامية التلفزيونية والمسرحية المتميزة، خلال مسيرة فنية امتدت لأكثر من 46 عاماً.
بدأ عبدالله وليد حياته الفنية عام 1977، وشارك في بطولة أكثر من 40 مسلسلاً، منها: «حزاوي الدار»، «فرجان لول»، «البيت العود»، «حزاوينا خليجية»، و«ديمة وحليمة»، «لولو مرجان».
جسد عدداً من الأدوار الدرامية والتراثية والكوميدية، واشتهر بشخصية «أبو داوود» في مسلسل «سوالف طفاش»، كما شارك في بطولة بعض الأفلام منها: «طفاش والأربعين حرامي»، «سوالف طفاش: جزيرة الهلامايا» و«جزيرة بحرينية».
أول عمل مسرحي بحريني يشارك في بطولته هو «بيت طيب السمعة» للكاتب راشد المعاودة وإخراج سلطان سالم، وفي رصيده أكثر من 15 مسرحية، منها: «دبدوب في خطر»، «البراحة»، «سوق المقاصيص» و«المفتش»، وقد كرم في مهرجان المسرح الخليجي للفرق الأهلية في الشارقة بدولة الإمارات، تقديراً لمسيرته المسرحية، وباعتباره أحد رواد المسرح البحريني والخليجي.
يذكر أن عبد الله وليد لديه مسيرة كروية حافلة، حيث لعب في مركز حارس المرمى في نادي النسور (الأهلي حالياً)، ثم انتقل إلى ناد آخر كحارس مرمى في فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وشارك عام 1969 مع نادي الرفاع في المباراة الودية التي جمعته مع نادي العروبة القطري، وتمت دعوته للمشاركة في أول تشكيلة لمنتخب البحرين وذلك في بطولة كأس العرب 1966، كما شارك في بطولة كأس الخليج العربي الأولى عام 1970 التي أقيمت في البحرين.