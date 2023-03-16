الجمعة 17 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«آبل» تقدم هدية مجانية احتفالاً بمتجرها الجديد

«آبل» تقدم هدية مجانية احتفالاً بمتجرها الجديد
16 مارس 2023 12:33

 

احتفالا بمتجرها الذي سيتم افتتاحه نهاية الشهر الحالي، في سول بكوريا الجنوبية، كشفت "آبل" عن خلفية جديدة للعملاء من وحي المناسبة يمكن تنزيلها بشكل مجاني.

ويقع المبنى في حي كانغنام المبني حديثا، ويشتهر بأضوائه الملونة.

وقالت "آبل": "هذا هو المكان الذي تنتظرك فيه مجموعة متنوعة من الإلهام والإبداع".

لتنزيل خلفية الشاشة المستوحاة من العاصمة سيول، ما عليك سوى التوجه إلى"Apple's Gangnam"، أنقر على يمين صورة الخلفيات ثم تنزيل، ثم اضغط لفترة طويلة كي يتم حفظ الخلفية على جهازك.

وهذه الخلفية، ليست الهدية الترويجية الوحيدة التي قدمتها "آبل" هذا الشهر.

أخبار ذات صلة
"آبل" تطلق تطبيقاً مخصصاً للموسيقى الكلاسيكية
تسريبات تكشف مزايا "غير مسبوقة" في هاتف آيفون

ففي الأسبوع الماضي، أعلنت الشركة عن توسع عروض "آبل ميوزك".

وفي حين أن اشتراك "آبل ميوزك" يكلف 10.99 دولارا أميركيا، يتم توسيعه بشكل كبير ليشمل خدمة جديدة تمامًا.

وتعد "آبل ميوزك كلاسيكال" ميزة جديدة وإضافة مجانية، لذا لن تحتاج إلى دفع أي رسوم اشتراك إضافية عليها بحسب سكاي نيوز العربية.

إنه تطبيق مستقل جديد سيتم إطلاقه في 28 مارس 2023.

تم تصميم التطبيق خصيصا للموسيقى الكلاسيكية، ويضم 5 ملايين مقطوعة موسيقية.

المصدر: وكالات
آبل ستور
آبل
آيفون
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«الترجيحية» تطيح أرسنال خارج الدوري الأوروبي
الرياضي
«الترجيحية» تطيح أرسنال خارج الدوري الأوروبي
اليوم 03:02
أنور قرقاش: دعم الإمارات للشعب الفلسطيني ثابت وراسخ
الإمارات
أنور قرقاش: دعم الإمارات للشعب الفلسطيني ثابت وراسخ
اليوم 01:34
سلطان بن أحمد القاسمي خلال جولته على هامش الزيارة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يطلع على مشروع تطوير المباني الداخلية لجامعة الشارقة
اليوم 01:34
مكتوم بن محمد لدى ترؤسه اجتماع المجلس القضائي (من المصدر)
الإمارات
مكتوم بن محمد: القضاء العادل والنزيه والمُستقِل يعني مجتمعاً مستقراً
اليوم 01:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©