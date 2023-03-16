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دعوى قضائية بحق أول روبوت محام في العالم

دعوى قضائية بحق أول روبوت محام في العالم
16 مارس 2023 11:17

يواجه روبوت كان سيدخل التاريخ باعتباره أول محام مدعّم بالذكاء الاصطناعي يشارك في محكمة، تهمة العمل من دون شهادة جامعية متخصصة بالقانون.
 
ورفعت شركة المحاماة الأميركية "إدلسون" الدعوى بحق روبوت الدردشة "DoNotPay"، في ولاية كاليفورنيا، حيث قالت إن ما يقدمه الروبوت من خدمة غير قانوني باعتباره لا يمتلك ترخيصا لمزاولة المهنة أو شهادة، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

واستشهدت شركة المحاماة بعدد من زبائن الروبوت الذين قالوا إن ما قدمه من معلومات وخدمات واقتراحات لهم، لم تكن على المستوى المطلوب، وبعض النصائح أدت إلى نتائج عكسية.

من جانبه علّق المدير التنفيذي للشركة التي طورت الروبوت، جوشوا براودر، قائلا إن كل تلك الادعاءات ليست صحيحة، وبأن المحامي قادر على حضور الجلسات وتقديم الاستشارات القانونية المفيدة.

كيف يعمل الروبوت المحامي؟

يعمل المحامي الروبوت بتقنيات الذكاء الاصطناعي بحيث يستمع لادعاء المحكمة، ويخبر المدعى عليه بما يجب قوله من خلال سماعات.
تم تدريب الروبوت على ملفات قضائية عديدة شملت موضوعات متنوعة.

حرص الخبراء الذين زودوا الروبوت بالمعلومات على الالتزام بالقوانين وتقليص التحايل عليها لأقل قدر.
عُدّل برنامج تطبيق ذكاء اصطناعي بحيث لا يتفاعل الروبوت تلقائيا مع كل ما يسمعه في المحكمة.

سيستمع الروبوت للحجج المقدمة ويحللها قبل توجيه تعليمات للمدعى عليه بكيفية الرد.
الهدف من هذا الروبوت بحسب مطوريه أن يحلّ مكان المحامين بحيث يتم توفير أموال المتهمين في القضايا.

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