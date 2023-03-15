الخميس 16 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«همم تقرأ»

«همم تقرأ»
16 مارس 2023 02:34

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
28 قارئاً في «رمضان عجمان تقوى وإيمان»
«كذب» فرنسي و«غضب» إيطالي بعد التأهل الثلاثي

نظم مركز أبوظبي للغة العربية، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ممثلة في مركز غياثي للرعاية والتأهيل، معرض «همم تقرأ»، ويأتي المعرض الذي يعد الأول من نوعه في غياثي، ضمن مبادرة «خزانة الكتب، وأكد الدكتور علي بن تميم، رئيس المركز أهمية مبادرات المركز في تعزيز مكانة اللغة العربية، من خلال ضمان إيصال الكتاب إلى جميع الشرائح المجتمعية بما يلبي تطلعاتهم وذائقتهم الأدبية، وقال عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم: نهدف من تلك الأنشطة إلى تعزيز مفهوم القراءة في مجال رعاية وتأهيل فئات أصحاب الهمم.

آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
28 قارئاً في «رمضان عجمان تقوى وإيمان»
الإمارات
28 قارئاً في «رمضان عجمان تقوى وإيمان»
اليوم 15:20
«كذب» فرنسي و«غضب» إيطالي بعد التأهل الثلاثي
الرياضي
«كذب» فرنسي و«غضب» إيطالي بعد التأهل الثلاثي
اليوم 15:03
151 خيلاً تدشن «دولية دبي للجواد العربي»
الرياضي
151 خيلاً تدشن «دولية دبي للجواد العربي»
اليوم 15:00
حاكم الشارقة يعتمد عدداً من مشروعات توسع أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية
الإمارات
حاكم الشارقة يعتمد عدداً من مشروعات توسع أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية
اليوم 14:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©