أبوظبي (الاتحاد)

نظم مركز أبوظبي للغة العربية، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ممثلة في مركز غياثي للرعاية والتأهيل، معرض «همم تقرأ»، ويأتي المعرض الذي يعد الأول من نوعه في غياثي، ضمن مبادرة «خزانة الكتب، وأكد الدكتور علي بن تميم، رئيس المركز أهمية مبادرات المركز في تعزيز مكانة اللغة العربية، من خلال ضمان إيصال الكتاب إلى جميع الشرائح المجتمعية بما يلبي تطلعاتهم وذائقتهم الأدبية، وقال عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم: نهدف من تلك الأنشطة إلى تعزيز مفهوم القراءة في مجال رعاية وتأهيل فئات أصحاب الهمم.