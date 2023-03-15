من أساطير السلة الأميركية.. ألن وليزا في «جونيور أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

شارك نجم التنس العالمي ألن إيفرسون، صاحب 11 مشاركة في «مباراة كل نجوم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين»، والأسطورة ليزا ليزلي، الفائزة مرتين بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفات في فعاليات دوري الناشئين لكرة السلة «جونيور إن بي إيه أبوظبي»، ضمن موسمه الثاني الموسع، الذي نظمته دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية في حرم جامعة نيويورك أبوظبي، والتقى ألن وليزا باللاعبين المشاركين في الدوري، وقاما بتتويج الفرق الفائزة وهي مدرسة كرانلي أبوظبي، ومدرسة الجالية الأميركية في أبوظبي (ACS)، ومدرسة أبوظبي الأسترالية.