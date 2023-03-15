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100 فنان في برنامج «جميل للفنون»

100 فنان في برنامج «جميل للفنون»
16 مارس 2023 02:34

دبي (الاتحاد)

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أعلنت «فن جميل»، المؤسسة المستقلة الداعمة للفنانين والجماعات الإبداعية، برنامج عام 2023 لمركز جميل للفنون، بمركز دبي للفنون والأفكار المعاصرة. يقدم البرنامج مجموعة من المعارض الجماعية والفردية والزائرة والعروض الأرشيفية والإصدارات، والتكليفات الفنية والأفلام والمبادرات الرقمية والفرص التعليمية لجميع الأعمار، ويضم البرنامج أعمال أكثر من 100 فنان، تغطي مختلف الأحداث التاريخية والمواقع الجغرافية. وتتضمن قائمة البرامج عدداً من المجموعات الخاصة والمؤسسية، منها فريدون إيف ومجموعة لال، بالإضافة إلى التعاون مع المؤسسات الشريكة مثل مؤسسة اليابان، ومتحف فيكتوريا وألبرت في لندن، ومتحف كارنيغي للفنون في بيتسبرغ، وهيئة دبي للثقافة والفنون.

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