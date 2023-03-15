12000 زائر لمهرجان أم القيوين البحري

أم القيوين (الاتحاد)

كشفت دائرة السياحة والآثار بأم القيوين أن مهرجان أم القيوين البحري الذي اختتم فعالياته مؤخراً استقبل أكثر من 12 ألف زائر من سكان الإمارة وزوارها.

واستهدف المهرجان دعم مهنة الصيد والصيادين وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة والأنشطة البحرية، وإشراك مختلف شرائح المجتمع في إعادة إحياء التراث البحري المحلي، بالإضافة إلى عرض أفضل الممارسات والتقنيات في مختلف مجالات الصيد التجاري والسياحي ومجال الرياضات البحرية. وأشار هيثم سلطان آل علي مدير إدارة السياحة إلى أن إدارة المهرجان حرصت على توفير الفعاليات والمسابقات والبطولات التي تتمتع بشعبية كبيرة.