الخميس 16 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

الدانة الحمودي تبتكر «القصة الناطقة»

الدانة الحمودي تبتكر «القصة الناطقة»
16 مارس 2023 02:35

خولة علي (دبي) 

يبدع الطلبة الإماراتيون في عرض ابتكاراتهم التي تبرهن عن حصيلة نوعية من الأفكار غير التقليدية، ومنها ابتكار «القصة الناطقة» للطفلة الدانة علي الحمودي من مدرسة عاتكة بنت زيد، الحلقة الأولى في مدينة خورفكان، والتي استطاعت أن توجه شغفها بالقراءة وقص الحكايات لتشارك أقرانها وفئة أصحاب الهمم، والهيئة التعليمية، فكرة استخدام ابتكارها الناطق كوسيلة لتعزيز اللغة العربية، ونشره بأسلوب جذاب يجعل الأطفال أكثر رغبة في سماع القصص والتعلق بها. 

مكعب
والابتكار عبارة عن مكعب من مواد معاد تدويرها، يحتوي على قصص للأطفال وأصحاب الهمم، من تأليف الطفلة الدانة التي قامت بزرع جهاز صوتي داخل مكعب يظهر عبره صوتها وهي تسرد القصص المفيدة. ويستهدف الابتكار المعلمين لاستخدامه كمادة داعمة للعملية التعليمية من خلال عرضها على الطلاب لتسهيل فكرة القراءة وتحفيزهم عليها. وهذه التقنية متاحة أيضاً لخدمة أصحاب الهمم بمختلف إعاقاتهم، وهي تعمل على تقوية عضلات الطالب عن طريق الضغط على الزر، وتعمل كذلك على تحفيز الانتباه والتركيز عن طريق تكرار سماع الحكاية. وقالت الدانة إن هذا الابتكار يهدف إلى نشر المعرفة والعلوم وتسهيل عملية التعليم وتعزيز اللغة العربية والهوية الوطنية لدى الطلبة في وقت أصبحت اللغة العربية تواجه موجة من الانحسار في ظل العولمة. وذكرت أن عملية تطوير أدوات تسهل على الأطفال القراءة بطريقة محببة، هي من الخطوات المهمة للحفاظ على اللغة العربية والعمل على صونها. 

دعم الأسرة
 وتؤكد الدانة على دور والديها في دعمها ومساندتها والعمل على تنمية مهاراتها وبناء شخصيتها وتنشئتها في بيئة شغوفة بالقراءة، وتحفيزها على الابتكار والمشاركة في الأنشطة والمسابقات، كشهر الابتكار والمهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والإشراف على منصتها الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقناة اليوتيوب، المنصة التي تلتقي عبرها بجمهورها من محبي سماع القصص باللغة العربية. 

أخبار ذات صلة
28 قارئاً في «رمضان عجمان تقوى وإيمان»
«كذب» فرنسي و«غضب» إيطالي بعد التأهل الثلاثي

حرِّر خيالك
للطفلة الدانة عدد من المؤلفات القصصية، ففي كتاب «حرِّر خيالك الإمارات في عيونك» الذي يضم قصص 50 طفلاً، شاركت بقصة «نورة وكتاب الخمسين»، وقد تم تكريمها في منصة خليفة للتمكين «أقدر» في إكسبو 2020. كما شاركت في كتاب «أقلام المستقبل» بقصة عنوانها «ضاحك في الفضاء»، وتم توقيعها على القصة في معرض أبوظبي للكتاب 2022.

فن الإلقاء
تجيد الدانة فن الإلقاء والخطابة، ما أهّلها إلى تقديم عدة برامج على شاشة تلفزيون الشارقة، حققت المركز الأول في مسابقة الراوي الصغير مع هيئة الفجيرة للسياحة والآثار، وشاركت في تحدي القراءة العربي لسنتين على التوالي، حيث فازت على مستوى المدرسة. 

طموح
نظراً لشخصيتها الواثقة، انتُخبت الدانة رئيسة لمجلس الطلبة لعامين متتالين، وتطمح بأن تواصل مشوارها وبحثها في مجال الابتكار وتطوير منهجية تعلم اللغة العربية.

آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
28 قارئاً في «رمضان عجمان تقوى وإيمان»
الإمارات
28 قارئاً في «رمضان عجمان تقوى وإيمان»
اليوم 15:20
«كذب» فرنسي و«غضب» إيطالي بعد التأهل الثلاثي
الرياضي
«كذب» فرنسي و«غضب» إيطالي بعد التأهل الثلاثي
اليوم 15:03
151 خيلاً تدشن «دولية دبي للجواد العربي»
الرياضي
151 خيلاً تدشن «دولية دبي للجواد العربي»
اليوم 15:00
حاكم الشارقة يعتمد عدداً من مشروعات توسع أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية
الإمارات
حاكم الشارقة يعتمد عدداً من مشروعات توسع أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية
اليوم 14:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©