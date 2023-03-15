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كشف أصول عائلية غير معروفة للفنان الشهير دا فينتشي

رسمة لوجه ليوناردو دافينتشي
15 مارس 2023 21:04

لم يكن صاحب لوحة الموناليزا الشهيرة أحد رموز عصر النهضة ليوناردو دا فينتشي إيطالياً بالكامل، بل من ناحية أبيه فحسب، على ما كشف أكاديمي بارز في فلورنسا، موضحاً أن والدة الفنان العبقري كانت امرأة شركسية.

توصّل كارلو فيتشه، الاختصاصيّ في عصر النهضة والأستاذ بجامعة نابولي، من خلال بحثه في أرشيف بلدية فلورنسا إلى أن والدة ليوناردو لم تكن ابنة فلاح توسكاني، كما كان يُعتقد إلى اليوم.

وشرح فيتشه، في مقابلة صحفية، أن هذه المرأة "اختطفت من بلدها الأصلي في جبال القوقاز، ووصل بها المطاف أخيراً إلى فلورنسا حيث التقت الكاتب العدل الشاب بيارو دا فينتشي".

واستوحى فيتشه مسار هذه المرأة التي لم تكن معروفة حتى الآن لإصدار رواية بعنوان "ابتسامة كاتيرينا - والدة ليوناردو" (Il sorriso di Caterina - La madre di Leonardo).

ووفّرت اكتشافات هذا الأكاديمي، الذي يتابع منذ سنوات كل ما يتعلق بالفنان ليوناردو دا فينتشي، توضيحات جديدة عن الفنان المولود عام 1452 م، والذي جابَ إيطاليا طوال حياته ثم توفيَ في فرنسا عام 1519 م.

واستند فيتشه في تأكيداته على مجموعة وثائق تاريخية جمعها بصبر من الأرشيف، أهمها، على قوله، "مستند كتبه شخصياً بيارو دا فينتشي، والد ليوناردو"، وهي مستند موثّق لدى الكاتب العدل.

وأبرز فيتشه الوثيقة المهمة العائدة إلى عام 1452 م وشرح تفاصيلها، أمس الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي في مقر دار النشر الفلورنسية "جونتي".

ويشكّل هذا الاكتشاف تغييراً جذرياً إذ كان يُعتقَد أن ليوناردو وُلد لبيارو دافنشي من فلاحة توسكانية شابة تدعى كاتيرينا دي ميو ليبي".

المصدر: آ ف ب
ليوناردو دافنشي
ليوناردو دافينتشي
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