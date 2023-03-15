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«دبي للتصميم والابتكار» يناقش إبداعات المستقبل

«دبي للتصميم والابتكار» يناقش إبداعات المستقبل
15 مارس 2023 17:55

أبوظبي (الاتحاد) 
أطلق معهد دبي للتصميم والابتكار جلسات حوار التصميم، وذلك مع تزايد الاهتمام بموضوع التفكير التصميمي حول العالم، وهذه الفعالية هي عبارة عن سلسلة من المحاضرات المفتوحة يقدمها العديد من المبدعين في عالم التصميم لقيادة المحادثات حول التصميم المستدام للمستقبل والمتمحور حول الإنسان.
وقد استهلت الجلسات مع المصمم العالمي برانو موكس، مدير قسم التصميم في Aufeer Design، Matador Group، حيث ناقش موكس دوره الرائد في تصميم أول سيارة هيدروجين سلوفاكية سريعة، وأعطى لمحة عن خبرته في العمل على العديد من مشاريع السيارات الرياضية المتميزة لفيراري ومازيراتي.
وقال محمد عبد الله، رئيس معهد دبي للتصميم والابتكار DIDI: "يسعدنا إطلاق حوارات التصميم من خلال مجموعة من المبدعين والخبراء العالميين في هذا القطاع لمشاركة خبراتهم معنا. واليوم، تواصل دبي مشاركتها في الحوار العالمي حول التصميم والابتكار، واستمرار العمل على تثقيف الجيل القادم من مفكري التصميم، حيث نعتبر أنه من مسؤوليتنا ربط الأفراد ذوي التفكير المماثل مع المبتكرين العالميين والرواد في هذا المجال لاستكشاف تحولات التصميم في عالم اليوم ومستقبله". 
بدأت الجلسة الحوارية بكلمة افتتاحية من قبل رئيس معهد دبي للتصميم والابتكار، محمد عبد الله، وتلتها مقدمة موجزة من قبل عميد المعهد هاني عصفور، والأستاذ المساعد لإدارة التصميم الاستراتيجي إلمار شولر. وستبحث اللقاءات المقبلة قيمة التصميم داخل المجتمعات المحلية كمحرك رئيسي للازدهار الاقتصادي والاستقرار.

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