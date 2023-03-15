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الاستدامة تتصدر أجندة أمسيات «ليالي الفن» الـ 15

الاستدامة تتصدر أجندة أمسيات «ليالي الفن» الـ 15
15 مارس 2023 17:53

دبي (الاتحاد)
تحت شعار «الفن من أجل التغيير: بناء مستقبل مستدام»، تعود فعالية أمسيات «ليالي الفن» الشهيرة في نسختها الخامسة عشرة يومي 16 و17 مارس 2023 إلى قرية البوابة في مركز دبي المالي العالمي، الوجهة الحضرية النابضة التي تسعى إلى تعزيز الثقافة والمجتمع. وتركز نسخة هذا العام على التأثير الإيجابي للفن في تحقيق مستقبل أكثر استدامة، وإلهام الفنانين للمساهمة بشكل فاعل في إحداث التغيير المنشود من خلال أعمالهم الفنية المُلهمة.
يركز شعار «ليالي الفن» هذا العام على التزام مركز دبي المالي العالمي بتعزيز ركائز الاستدامة، انسجاماً مع أهداف الطريق إلى «كوب 28»، إذ يسعى الحدث إلى منح الجمهور منصة فريدة للتعرف عن كثب على أبعاد الاستدامة والتفاعل معها بطريقة فريدة عن طريق الفن.
وتستضيف الفعالية مجموعة من الأعمال الفنية المميزة لمجموعة مختارة من الفنانين العالميين والمحليين، تشمل المصور والفنان الإماراتي المبدع جاسم العوضي، وعابدة فياض التي تعكس أعمالها الفنية التناغم مع الطبيعة، وجاليري «إنسايد ذا بوكس»، الذي يقدم أعمالاً فنية باعتماد الرموز غير القابلة للاسترداد وباستخدام مواد مستدامة.
وتوفر أمسيات «ليالي الفن» أيضاً منصة مهمة لاستقطاب اهتمام جيل الشباب بالفن الهادف. وستُعرض هذا العام أعمالاً فنية لطلاب وطالبات من مدرسة «رويال جيلدفورد»، ومدرسة جميرا للبكالوريا، ومدرسة جيمس ولينغتون من دبي وقطر. كما سيتم عرض هذه الأعمال الفنية للبيع وسيعود ريعها مباشرة لرعاية أصحاب الهمم.
 

 

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