جزيرة ياس تطلق حملة «أروع يوم»

أبوظبي (الاتحاد) أطلقت جزيرة ياس حملة «أروع يوم على الإطلاق»، كجزء من حملتها الجديدة لإعادة تسمية البطاقات السنوية التي ستواصل إتاحتها الفرصة للعائلات والأصدقاء للدخول إلى المدن الترفيهية الثلاثة والاستمتاع بالمجموعة الواسعة من الألعاب والمرافق الترفيهية على مدار العام. وإلى جانب الباقة الواسعة من الخصومات والمزايا الحصرية، سيستفيد حاملو البطاقات السنوية من المزيد من العروض والتحديثات المميزة هذا العام، مع قيام مدن ياس الترفيهية بتحديث عروضها الخاصة بالبطاقات السنوية لتمكين ضيوفها من قضاء أوقات ترفيهية فريدة في كل من عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، ووارنر براذرز أبوظبي. وتشمل بطاقات الدخول السنوية 3 فئات: الفضية والذهبية والماسية والتي تتيح جميعها للضيوف الدخول إلى مدن ياس الترفيهية والاستمتاع بالمجموعة الواسعة من الألعاب والمرافق الترفيهية المختلفة، بالإضافة إلى الاستفادة من الخصومات المميزة على تجارب الطعام والتسوق في المدن الترفيهية الثلاث.