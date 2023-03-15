«تحقيق أمنية» و«برجيل» يسعدان قلوب الأطفال

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت مؤسسة «تحقيق أمنية» مُذكّرة تفاهم مع مستشفى برجيل بهدف نشر الرسالة السامية التي ترتكز عليها استراتيجية المؤسسة الإنسانية النبيلة، وتسهيل عملية الحصول على معلومات الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة لتحقيق أمنياتهم. إضافة إلى التعاون بين الطرفين لرفع نسبة الوعي بأهدافهما وأنشطتهما مجتمعياً.وقّع مُذكّرة التفاهم هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، فيما وقّعها عن مستشفى برجيل الدكتور مانديب سينغ، الرئيس التنفيذي لشركة برجيل فرحة واستشاري طب الأم والجنين في مدينة برجيل الطبية.

وقال هاني الزبيدي: يُسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع مستشفى برجيل الذي برز كمركز للتميّز الطبي في أنحاء الإمارات، يُقدّم خدمات رعاية صحية عالمية الطراز ومتخصّصة مع تبنّيه لأحدث التقنيات المُتقدّمة، يُضفي عليها لمسة إنسانية ودية يتمّ توفيرها لجميع أفراد المجتمع من دون تمييز، عبر احتضانه لفريقٍ من الأطباء المشهورين عالمياً من الذين يتمتّعون بمهارات وخبرات عالية المستوى.

وأضاف: نتطلّع من خلال مُذكّرة التفاهم إلى التعاون في دعم أعمال الطرفين، فالذي يجمعنا هدف واحد وهو نشر السعادة في قلوب أفراد المجتمع، والتمكّن من تحقيق أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة لإضاءة شمعة الأمل والتفاؤل بحياة أفضل على أرض وطن زايد الخير.

وقال الدكتور مانديب سينغ: إن توفير رعاية عالية الجودة لأفراد المُجتمع يُشكل أولوية قصوى لنا، حيث يُمكن أن يُساهم تقديم الدعم للمرضى وأسرهم طوال عملية العلاج في تحسين نتائج الشفاء. ويُسعدنا التعاون مع مؤسسة «تحقيق أمنية» لإحداث فرق ملموس للأطفال المُصابين بأمراض خطيرة.

واختتم: نتطلّع إلى التعاون مع المؤسسة في هذا المشروع النبيل لنشر السعادة بين الأطفال وأسرهم، ومنحهم القوة المُتجدّدة في مكافحتهم للأمراض.