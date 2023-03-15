طارق المنهالي يتألق في «دبي أوبرا»

أحيا الفنان طارق المنهالي، مساء أمس، حفلاً موسيقياً في «دبي أوبرا» بمصاحبة أوركسترا عالمية، بمناسبة تخريج دفعة جديدة من طلاب الجامعة الكندية.
أشرف المنهالي على تقديم الفقرة الموسيقية، وتألق في عدد من أشهر قصائد الشاعرة الإماراتية عوشة السويدي «فتاة العرب»، بينها: «هب شرت لافح ترسا»، «يافهيم في تعابيرة - بدو الخويرة» و«أمسى غثيث رقادي»، وأداها بمرافقة آلة العود في قالب أوركسترالي مميز وفريد من نوعه يضم أكثر من 50 عازفاً عالمياً.
وتضمن الحفل الموسيقي فقرة غنائية جماعية لبعض قصائد «فتاة العرب»، أداها المنهالي بمصاحبة استعراضات فلكلورية تراثية.وقال المنهالي: تشرفت بالإشراف على هذا العمل المميز الذي تم تقديمه في حفل تخريج دفعة طلاب الجامعة الكندية، وسررت بالتعاون مع المايسترو محمد القحوم في تقديم لون موسيقي عالمي عن الفن الإماراتي الأصيل، وإحياء ذكرى «فتاة العرب»، بتقديم باقة من قصائدها بمشاركة أوركسترا عالمية. وكان من الفخر لي تطوير وإعادة تلحين قصيدة «يافهيم في تعابيرة - بدو الخويرة» وتقديمها في قالب مختلف وجميل.