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انطلاق كبسولة "دراجون" إلى محطة الفضاء

كبسولة "دراجون"
15 مارس 2023 07:15

 انطلقت مركبة شحن غير مأهولة من طراز "دراجون" لشركة "سبيس إكس" من الأرض لتوصيل إمدادات إلى محطة الفضاء الدولية، حسبما ذكرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" الثلاثاء.

وغادرت الكبسولة من ميناء كيب كانافيرال الفضائي في فلوريدا مساء الثلاثاء ، كما يمكن رؤيتها في بث مباشر لناسا. ومن المتوقع أن تصل سفينة الإمداد إلى محطة الفضاء الدولية يوم الخميس. وإلى جانب الإمدادات لرواد الفضاء على متن المحطة الفضائية، تحمل الكبسولة دراجون أيضا تجارب صممها طلاب في جامعات في ألمانيا ولوكسمبورج فازوا في مسابقة عقدها مركز الفضاء الألماني عام 2021. وتهدف المشاريع إلى استكشاف نمو النبات في انعدام الجاذبية، من بين أمور أخرى.

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المصدر: وكالات
مركبة دراجون
محطة الفضاء الدولية
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