نسخة جديدة من «تشات جي بي تي» أكثر تطوراً

كشفت شركة «أوبن ايْ آي OpenAI» الناشئة، التي أطلقت في نهاية نوفمبر بنجاح كبير واجهة تشات جي بي تي ChatGPT القادرة على إنشاء مختلف أنواع النصوص، الثلاثاء عن نسخة GPT-4 الجديدة من تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية التي تعمل على تشغيل روبوت الدردشة الشهير. وقالت الشركة، في بيان، إن نسخة «GPT-4 هي نموذج رائع للوسائط المتعددة أقل مهارة من البشر في العديد من سيناريوهات الحياة الواقعية، ولكنها جيدة مثل البشر في أداء العديد من المهام المهنية والأكاديمية». واضافت الشركة أن النسخة الجديد من الأداء يمكنها «على سبيل المثال، اجتياز الامتحان المحاماة بدرجة جيدة مثل أعلى 10% من الناجحين. كانت النسخة السابقة، GPT 3.5، في مستوى أدنى من 10%». تثير خوارزمية ChatGPT الكثير من الحماسة والجدل أيضًا لأن الوصول إليها مجاني ويستخدمها الملايين حول العالم لكتابة مقالات أو سطور من الشيفرة البرمجية أو الإعلانات أو حتى ببساطة لاختبار قدراتهم. وقد أثبتت شركة «OpenAI»، التي تلقت مليارات الدولارات من شركة «مايكروسوفت» أنها شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال نماذج إنشاء النصوص وكذلك الصور، من خلال برنامج DALL-E الذي طورته. قال سام التمان رئيس الشركة مؤخرًا إن العمل جار على ما يسمى بالذكاء الاصطناعي «العام»، أي البرمجيات ذات القدرات الإدراكية البشرية. وذكر في مدونة الشركة في 24 فبراير الماضي «مهمتنا هي ضمان أن تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي العامة، وهي أنظمة أكثر ذكاءً من البشر بشكل عام، مفيدة للبشرية جمعاء». تعد قدرات الوسائط المتعددة خطوة في هذا الاتجاه. على عكس الإصدارات السابقة، يمكن لنسخة GPT-4 معالجة النص والصور كذلك. ومع ذلك، فإنها حالياً تولد النصوص فقط. ستكون النسخة متاحة على ChatGPT لكن من دون إمكانية تزويدها بالصور في الوقت الحالي. أخبار ذات صلة «جوجل» تطلق أداة الذكاء الصناعي «العصا السحرية» الشيخة فاطمة: الذكاء الاصطناعي وفّر فرصاً جديدة لرائدات الأعمال

المصدر: آ ف ب