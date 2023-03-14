«جوجل» تطلق أداة الذكاء الصناعي «العصا السحرية»

كشفت شركة «جوجل»، الثلاثاء، عن مجموعة من أدوات الذكاء الصناعي لخدماتها للبريد الإلكتروني والبرمجيات التعاونية والسحابية، وذلك قبل أيام من إعلان مشابه متوقع من جانب منافستها «مايكروسوفت».
في تجدد للمنافسة بين عملاقي التكنولوجيا، حيث كشف كل منهما عن روبوت دردشة الشهر الماضي، أطلقت «جوجل» وصف «العصا السحرية» على برنامجها «جوجل دوكس» الذي يمكنه صياغة مدونة تسويقية أو خطة تدريب أو غير ذلك من النصوص ثم مراجعة أسلوبه وفقا لتقدير المستخدمين حسبما أكد مسؤول في الشركة للصحفيين.
في الوقت نفسه، أعلنت «مايكروسوفت» عن فعالية يوم الخميس حول مدى «الابتكار في الذكاء الصناعي التوليدي»، والتي من المتوقع أن تكشف خلالها عن معالج المستندات المنافس «وورد».
وقالت «ألفابت» الشرطة الأم لجوجل أيضا إن أداة الذكاء الصناعي الجديدة الخاصة بها ستكون قادرة على تلخيص موضوعات الرسائل في خدمة البريد الإلكتروني «جي ميل» وصياغة عروض بنظام الشرائح وتخصيص التواصل مع العملاء وتدوين ملاحظات الاجتماعات في إطار تحديثها لبرمجيات «جوجل ورك سبيس»، وهي مجموعة منتجات تضم مليارات المستخدمين على حسابات مجانية ومدفوعة.
وتعكس التطورات كيف حفز روبوت الدردشة «تشات جي.بي.تي» سباقا في «وادي السيليكون» لتغذية المنتجات بما يسمى الذكاء الصناعي التوليدي، والذي يتعلم من بيانات سابقة كيفية إنشاء المحتوى من جديد تماما مثلما يفعل روبوت الدردشة.
وتستثمر «مايكروسوفت» و«ألفابت» ونظيراتهما مليارات الدولارات في بناء التكنولوجيا ونشرها على أمل أن تزيد عوائد خدماتها لتسريع الكتابة والمهام الإبداعية لموظفي المكاتب كثيرا على تكاليفها.
وقال توماس كوريان الرئيس التنفيذي لجوجل كلاود في إيجاز صحفي «هذه المرحلة التالية نمنح فيها العنصر البشري دعما من أداة ذكاء صناعي متعاونة، والتي تعمل في الوقت الفعلي».
وتتيح «ألفابت» للمستخدمين التجريبيين المعتمدين الوصول إلى ميزات «ورك سبيس» الجديدة على أساس التناوب على مدار العام قبل إطلاق أوسع، مثلما فعلت هي و«مايكروسوفت» في الإصدار التدريجي لبرامج روبوت الدردشة.
ورفض كوريان الإفصاح عن تكلفة «ورك سبيس» في نسخته الأكثر تقدما للشركات أو الأفراد.
- أدوات أخرى
كشفت «جوجل» أيضاً عن مجموعة من أدوات الذكاء الصناعي التوليدي لعملاء الحوسبة السحابية، على سبيل المثال النموذج اللغوي (بالم) وهو أحد أقوى نماذجها اللغوية الكبيرة التي تنشئ نصوصا تشبه التي ينشئها الإنسان.
وقالت «جوجل»، إن العملاء يمكنهم ضبط نموذج الذكاء الصناعي الخاص بها عبر بياناتهم الخاصة مع الاحتفاظ بملكية المعلومات والفوائد.
تهدف الشركة إلى أن تحدث برامجها للذكاء الصناعي «تحولا» في عمل موظفي التسويق والمحامين والعلماء والمعلمين.