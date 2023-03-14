شرطة دبي تفتح أبواب جينيس لرياضي من أصحاب الهمم

دبي (الاتحاد)

دعمت القيادة العامة لشرطة دبي، الرياضي سوجيث جوشي فارجيز من أصحاب الهمم في دخول موسوعة جينيس، من خلال تنظيم وتأمين ومرافقته خلال رحلة في مسار على شكل كرسي مُتحرك طوله 7 كيلومترات تمكن من قطعه، ووثق الرحلة بخرائط جوجل. وأكد الرائد خالد المزروعي رئيس قسم مختبرات الابتكار في شرطة دبي، منسق مبادرة دعم فارجيز، أن معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وجه بتسخير الإمكانيات للوصول بالرياضيإلى الموسوعة، وقال إن اختيار فكرة المسار على شكل كرسي يأتي دعما لأفراد الفئة التي ينتمي إليها فارجيز.