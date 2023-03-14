إبداعات في مسابقة «المهارات»

أبوظبي (الاتحاد)

قدم المشاركون في فعاليات الدورة الـ14 من «المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2023»، مشاريع واعدة، وابتكارات مميزة في 23 مجالا فينا وهندسيا.

وكشفت المشاركات عن مستوى متقدم من المهارة والكفاءة وصل إلى الشباب والفتيات المشاركين، في مؤشر مبشر بمستقبل مشرق لهذه الكفاءات الوطنية، وتنوعت المشاركات على مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي وصيانة الطيارات، والتصميم الجرافيكي، والتوصيلات الكهربائية.. وتساعد المسابقة أصحاب المواهب على تنمية قدراتهم في جو من المنافسة الإيجابية وشحذ هممهم لتقديم ابتكارات أفضل وأقيم.