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ميتا تعلن شطب 10 آلاف وظيفة

ميتا تعلن شطب 10 آلاف وظيفة
14 مارس 2023 21:12

قالت شركة «ميتا» بلاتفمورمز المالكة لـ«فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، إنها تعتزم تسريح عشرة آلاف موظف لتصبح بذلك أول شركة تكنولوجية كبرى تعلن عن موجة ثانية من إلغاء الوظائف في وقت تتأهب فيه الصناعة لتباطؤ اقتصادي قوي.

وقفزت أسهم شركة ميتا ستة بالمئة بعد هذا الإعلان.

وتمثل عمليات تقليص عدد الموظفين في «ميتا» جزءاً من إعادة هيكلة أوسع ستشهد أيضاً إلغاء الشركة خططها لتوظيف نحو خمسة آلاف عامل، والتخلي عن المشروعات ذات الأولوية المنخفضة، وتقليل عدد العاملين في الوظائف الإدارية متوسطة المستوى.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرج في رسالة للموظفين، إن أغلب الوظائف المقرر إلغاؤها سيعلن عنها في أبريل ومايو، لكن بعض الوظائف ستستمر حتى نهاية العام.

وأضاف في رسالته "على مدى أغلب تاريخنا، شهدنا نمواً سريعاً في الإيرادات عاما بعد عام، وكان لدينا الموارد للاستثمار في العديد من المنتجات الجديدة. ولكن العام الماضي كان بمثابة جرس إنذار متواضع".

وأردف "أعتقد أننا يجب أن نجهز أنفسنا لاحتمال استمرار هذا الواقع الاقتصادي الجديد لسنوات عديدة".

 

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