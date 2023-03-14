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كيف تقرأ رسائل "واتساب" من دون فتحها؟

موضوعية
14 مارس 2023 11:13

كما نعرف جميعاً بأن مؤشرات قراءة الرسائل في واتساب أو اشارة الصح الأزرق تظهر في الواتساب كنوع من الدلالة على أن الرسالة التي قمت بإرسالها تم فتحها وقراءتها، ولكن أحياناً يرغب الكثيرون في قراءة  بعض الرسائل من دون إخطار مرسلها بأنه تسلم الرسائل، لتجنب دردشة غير مرغوبة في وقت غير مناسب أوغيره من الأسباب.

ويمكن لمستخدمي "أندرويد" فقط الاستعانة بحيل تتيح قراءة هذه الرسائل بشكل "سري".

أما مستخدمو "آيفون"، بالطبع، فقد يمكنهم تعطيل إيصالات القراءة في "واتساب" نفسه، لمنع أي شخص من رؤية العلامتين الصغيرتين باللون الأزرق.

ولكن هذا يعني أيضا أنك ممنوع من رؤية الوقت الذي قرأ فيه الآخرون رسائلك.     
وعلى المستخدم أن يضغط باستمرار على الصفحة الرئيسية على هاتفه.

بعد ذلك، سيحتاج إلى النقر فوق "الأدوات" وستعرض الشاشة الرئيسية جميع الأدوات المحددة المتاحة.

في هذه المرحلة، يحتاج إلى البحث عن أداة "واتساب" وسحبها إلى الشاشة الرئيسية والنقر فوق "تم" عند نقل الأداة بنجاح إلى الصفحة الرئيسية. ويمكنه أيضا جعلها في وضع ملء الشاشة، ما يسهل قراءة الرسالة. وفق "العربية نت".

وبعد اكتمال ذلك، يقوم بالتمرير لأسفل لقراءة جميع الرسائل (ستكون أحدثها في الأعلى).

أما إذا نقر على الرسالة نفسها فستكون هذه الحيلة المفيدة بلا استفادة.

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المصدر: وكالات
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