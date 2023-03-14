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"انستجرام" تختبر ميزة للمقاطع الصغيرة

"انستجرام"
14 مارس 2023 08:58

أطلقت انستجرام ميزة جديدة للاختبار تتيح للمستخدمين الوصول بسرعة إلى مقاطع الفيديو القصيرة (ريلز) Reels التي شاركوها حديثًا مع الأصدقاء، وذلك في مسعى منها لتشجيعهم على إعادة نشرها أكثر من مرة.

ونشر حساب من تركيا يُسمى Dijital Ağlar منشورًا على موقع «تويتر» عن الميزة التي تعرض صفًا من مقاطع الفيديو القصيرة (ريلز) أعلى قسم الرسائل الخاصة DMs تحت عنوان (المشاركات الأخيرة) Latest Shares. وفق البوابة العربية للأخبار التقنية.

ويوضِّح الحساب أن المنشورات المُشارَكة ستعرض أيضًا صورًا رمزية للأصدقاء الذين شوركت معهم مقاطع الفيديو القصيرة. وإن شارك المستخدم مقطع فيديو قصيرًا واحدًا عدة مرات، فسيُعرض مرة واحدة فقط مع الصورة الرمزية لآخر صديق شُوركت معه.

وأكدت إنستقرام تطوير هذه الميزة لموقع (تك كرنتش) TechCrunch في بيان، إذ قال متحدث باسم (ميتا): «إننا نطرح تحسينات على كيفية البحث عن مقاطع الفيديو القصيرة (ريلز) التي شُوركت سابقًا وإعادة اكتشافها في الرسائل».

ومع ذلك، لم تحدد الشركة هل تعرض الميزة مشاركات أخرى غير مقاطع الفيديو القصيرة (ريلز) في قسم المشاركات الأخيرة. كما أنها لم تذكر أي تفاصيل عن جدول الإطلاق.

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المصدر: وكالات
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