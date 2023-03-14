في"واتساب".. كيف تنشئ كتالوجاً للأعمال وإدارتها؟

تتيح لك ميزة (كتالوج) Catalog المتوفرة في تطبيق (واتساب للأعمال) WhatsApp Business عرض منتجاتك وخدماتك ومشاركتها مع العملاء في التطبيق. ويمكن أن تساعد هذه الميزة الشركات في تزويد العملاء بتجربة تسوق جذابة.
إليك كيفية إنشاء كتالوج في تطبيق واتساب للأعمال وكيفية إضافة صور للمنتجات وحذفها سواء كنت تستخدم الإصدار الخاص بالهواتف أو إصدار سطح المكتب، وفق البوابة العربية للأخبار التقنية:
كيفية إنشاء كتالوج في تطبيق واتساب للأعمال:
بعد تثبيت تطبيق WhatsApp Business في هاتفك، أو إعداد حسابك في واتساب ويب، اتبع الخطوات التالية:
انتقل إلى تطبيق واتساب للأعمال في هاتفك. انتقل إلى تبويب (الإعدادات) Settings الظاهر في الجهة اليُمنى السُفلية. انقر فوق خيار (أدوات الأعمال) Business Tools، ثم انقر فوق خيار (كتالوج) Catalog. انقر فوق خيار (إضافة عنصر جديد) Add new item، ثم انقر فوق (إضافة صور) Add Images. اختر (التقاط صورة) Take Photo لالتقاط صور جديدة للمنتج.
وإذا كان لديك صور للمنتجات فاختر (اختر صورة) Choose Photo لتحميل الصور من تطبيق (الصور) Photos في هاتفك، ويمكنك إضافة ما يصل إلى 10 صور لكل منتج أو خدمة.
أدخل اسم العنصر و(السعر) Price، و(الوصف) Description في الخانات المخصصة لكل واحد منها.
انقر فوق زر (المزيد من الحقول) more fields لإضافة رابط ويب للمنتج أو الخدمة و(رمز العنصر) Item code.
انقر فوق زر (حفظ) Save الظاهر في الزاوية اليُمنى العُلوية.