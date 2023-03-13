«جودة الحياة» في ملتقى بحديقة المرفأ

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة التنمية الأسرية ملتقى «جودة حياة الأسرة» في حديقة المرفأ العامة بحضور أعداد كبيرة من الأسر، وجرت الفعاليات في أجواء أسرية مفعمة بالبهجة والفائدة لكافة أفراد المجتمع، وتضمنت أنشطة منوعة لتحفيز الأسر على تبني نمط حياة اجتماعي إيجابي لإثراء جودة حياتهم، وتفعيل المسؤولية المجتمعية.. وقالت فاطمة المنصوري مديرة مركز المرفأ التابع لمؤسسة التنمية الأسرية: تضمن الملتقى عدداً من الألعاب الأسرية منها، (السينما الاجتماعية، واكتشفني بحب، ودرب سعادتي)، حيث تركز الفعاليات على الأساليب التفاعلية بين أفراد الأسرة التي تجمع بين المتعة واكتساب المهارات.