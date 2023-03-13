الثلاثاء 14 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«جودة الحياة» في ملتقى بحديقة المرفأ

«جودة الحياة» في ملتقى بحديقة المرفأ
14 مارس 2023 01:51

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
«أبوظبي التقني» يطلق المسابقة الوطنية للمهارات الاثنين المقبل
«ملهمو الأجيال» دروس في التاريخ والتراث

نظمت مؤسسة التنمية الأسرية ملتقى «جودة حياة الأسرة» في حديقة المرفأ العامة بحضور أعداد كبيرة من الأسر، وجرت الفعاليات في أجواء أسرية مفعمة بالبهجة والفائدة لكافة أفراد المجتمع، وتضمنت أنشطة منوعة لتحفيز الأسر على تبني نمط حياة اجتماعي إيجابي لإثراء جودة حياتهم، وتفعيل المسؤولية المجتمعية.. وقالت فاطمة المنصوري مديرة مركز المرفأ التابع لمؤسسة التنمية الأسرية: تضمن الملتقى عدداً من الألعاب الأسرية منها، (السينما الاجتماعية، واكتشفني بحب، ودرب سعادتي)، حيث تركز الفعاليات على الأساليب التفاعلية بين أفراد الأسرة التي تجمع بين المتعة واكتساب المهارات.

مؤسسة التنمية الأسرية
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
عبدالله بن طوق يلقي كلمته
الاقتصادي
الإمارات تدعم الجهود العالمية لتعزيز التكامل الاقتصادي
اليوم 15:23
شميرا للاستثمار ضمن مجموعة الشركات التابعة لـ«العالمية القابضة»
الاقتصادي
«العالمية القابضة» توافق على بدء تحويل ملكية «شميرا للاستثمار»
اليوم 15:18
«وجبة الكلاسيكو» على مائدة «المال الفاسد»!
الرياضي
«وجبة الكلاسيكو» على مائدة «المال الفاسد»!
اليوم 15:15
وزارة المالية
الاقتصادي
نتائج قياسية للمزاد الثاني لسندات الخزينة الإماراتية
اليوم 15:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©