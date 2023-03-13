نورة الشمري في «بولونيا لكتب الأطفال»

أبوظبي (الاتحاد)

شارك اتحاد الجو جيتسو في الدورة التاسعة من مؤتمر أبوظبي الدولي للترجمة، التي أقيمت ضمن «معرض بولونيا لكتب الأطفال 2023»، ومثّل الاتحاد في الفعالية نورة الشمري مؤلفة سلسلة «حصن الإمارات» للأطفال والمستشار القانوني لاتحاد الجو جيتسو، وهي الإماراتية الوحيدة المشاركة، والممثلة للمرأة الإماراتية خلال المؤتمر، الذي نظمه مركز أبوظبي للغة العربية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.. واستعرضت الشمري تجربة سلسلة «حصن الإمارات» التي تسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الأطفال، وكيفية تجاوزها عبر التمسك بالقيم النبيلة وتعزيزها لبناء جيل سوي يساهم في صنع مستقبل الوطن، بالاستناد إلى قيم رياضة الجو جيتسو.