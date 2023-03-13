الثلاثاء 14 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

نورة الشمري في «بولونيا لكتب الأطفال»

نورة الشمري في «بولونيا لكتب الأطفال»
14 مارس 2023 01:51

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعم الجهود العالمية لتعزيز التكامل الاقتصادي
«العالمية القابضة» توافق على بدء تحويل ملكية «شميرا للاستثمار»

شارك اتحاد الجو جيتسو في الدورة التاسعة من مؤتمر أبوظبي الدولي للترجمة، التي أقيمت ضمن «معرض بولونيا لكتب الأطفال 2023»، ومثّل الاتحاد في الفعالية نورة الشمري مؤلفة سلسلة «حصن الإمارات» للأطفال والمستشار القانوني لاتحاد الجو جيتسو، وهي الإماراتية الوحيدة المشاركة، والممثلة للمرأة الإماراتية خلال المؤتمر، الذي نظمه مركز أبوظبي للغة العربية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.. واستعرضت الشمري تجربة سلسلة «حصن الإمارات» التي تسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الأطفال، وكيفية تجاوزها عبر التمسك بالقيم النبيلة وتعزيزها لبناء جيل سوي يساهم في صنع مستقبل الوطن، بالاستناد إلى قيم رياضة الجو جيتسو.

آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
عبدالله بن طوق يلقي كلمته
الاقتصادي
الإمارات تدعم الجهود العالمية لتعزيز التكامل الاقتصادي
اليوم 15:23
شميرا للاستثمار ضمن مجموعة الشركات التابعة لـ«العالمية القابضة»
الاقتصادي
«العالمية القابضة» توافق على بدء تحويل ملكية «شميرا للاستثمار»
اليوم 15:18
«وجبة الكلاسيكو» على مائدة «المال الفاسد»!
الرياضي
«وجبة الكلاسيكو» على مائدة «المال الفاسد»!
اليوم 15:15
وزارة المالية
الاقتصادي
نتائج قياسية للمزاد الثاني لسندات الخزينة الإماراتية
اليوم 15:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©